Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor, edecek. İdlib'le devam edecek. Bizim 100'ü aşkın şehidimiz var. Bunu Amerika duyuyor mu, görüyor mu? Sayın Obama da doğru konuşmadı şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor.' Mümbiç'ten çıkacağız' dediler. Niye duruyorsunuz hadi çıkın. Biz Mümbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz farkımız bu. Amerika'ya şunu da söyledik; 'terör örgütleri ile beraber hareket etmeyin.' Bir şeye yapılacaksa gelin Türkiye ile beraber yapın dedik. Ülkemde bir çok bu noktadaki yaklaşımlar farklı olabilir. Kusura bakmayın biz büyük devlet olmaya, bu ülkede birilerinin canımızı acıtmasına müsaade etmek istemiyorsak bu topraklarda belirleyici olacağız" dedi.

"ACİL DURUMLAR HARİCİNDE KESİNLİKLE DIŞARIDAN HAZIR OLARAK ALMAYACAĞIZ"

Erdoğan, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz takdirde bize verilen bir vidanın dahi yeri geldiğinde baskı hatta şantaj malzemesine dönüştürüldüğünü gördük. Yakın dönemde cumhurbaşkanlığı korumalarına alınacak tabancalar konusunda acı bir tecrübe yaşadık. İşlerine gelmeyince bize tabanca vermeyenlerin diğer silahlar konusunda nasıl bir tavır içinde olduğunu ve olabileceğini az çok hepiniz tahmin edersiniz. Kritik savunma sanayi ürünlerimizin kendi imkânlarımız ile üretmek işini belirli bir düzeye getirmemiş olsaydık şu anda ne halde bulunurduk. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Şöyle bir karara vardık ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman, para harcayacak ama mutlaka kendi tasarımlarımızı, ürünlerimizi geliştireceğiz" diye konuştu. Erdoğan, "Ak Parti Gençlik kollarının 1 buçuk milyon olan üye sayısı ana muhalefet partisinin toplam üye sayısından bile fazla" dedi.



"AFRİN HAREKATI'NDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISI BİNE DOĞRU YAKLAŞIYOR"

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Erdoğan, "Can tatlıdır kimse canını kolay kolay tehlikeye atmaz. Evlatlarımız sınırlarımız içinde ve dışında can siperhane bir mücadele yürütürken bize bir mesaj veriyorlar bu mesaj tüm milletimiz için daha büyük bir Türkiye'yi inşa etmekle sorumlu olduğumuzdur. 2023 hedeflerine ulaşmak bunun sadece ilk adımıdır. Yapacak çok işimiz var. Artık hiçbir ülke hiçbir kurum Türkiye'nin gücünü ve kararlığını sorgulayamayacak hale gelmiştir. Şu anda Afrin Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bine doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Onlar sevgili peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar" ifadelerini kullandı.



"AFRİN'DEKİ BU OPERASYONLAR KARARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR, EDECEK. İDLİB'LE DEVAM EDECEK"

'Reis bizi Afrin'e götür' sloganları üzerine Erdoğan şöyle konuştu: "İnşallah ihtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz. İşi sıkı tutuyoruz. Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor, edecek. İdlib'le devam edecek. İki de bir bize; 'ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara diyorum ki; siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz?



OBAMA DA DOĞRU KONUŞMADI ŞU ANDA SAYIN TRUMP DA AYNI YOLDA GİDİYOR

Bizim 100'ü aşkın şehidimiz var. Bunu Amerika duyuyor mu, görüyor mu? Sayın Obama da doğru konuşmadı şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor.' Mümbiç'ten çıkacağız' dediler. Niye duruyorsunuz hadi çıkın.



MÜMBİÇ'E TOPRAKLARINI ASIL SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK İÇİN GELECEĞİZ

Biz Mümbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz farkımız bu. Amerika'ya şunu da söyledik; 'terör örgütleri ile beraber hareket etmeyin.' Bir şeye yapılacaksa gelin Türkiye ile beraber yapın dedik. Ülkemde bir çok bu noktadaki yaklaşımlar farklı olabilir. Kusura bakmayın biz büyük devlet olmaya, bu ülkede birilerinin canımızı acıtmasına müsaade etmek istemiyorsak bu topraklarda belirleyici olacağız.



O ZAMAN SİZİN TÜRKİYE'YE İRAN'A YÖNELİK HESABINIZ VAR

Bizim sorunumuz bu bölgede güneyimizdeki bir kısım Kürtlerle değildir tamamıyla terör örgütleriyledir. Bu PYD'dir YPG'dir DEAŞ'tır PKK'dır. Amerika 'DEAŞ'ı temizledik' diyor niye hala buradasın? 5 bin TIR silah ve mühimmat getiriyorsun. Kuzey Suriye'de bunların ne işi var? 'DEAŞ'la mücadele için gönderiyoruz' diyorsan buna da karnımız tok. Kendilerine söylediğim için bu konuda rahatım çok açık net bir şey var o zaman sizin Türkiye'ye İran'a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya'ya yönelik hesabınız var. Biz yerimizde dimdik duruyoruz, duracağız. Beşerin olduğu gibi devletlerin de bir kader planı vardır. Kaderin üstündeki kadere inandığımız için şu anda bu süreci işletiyoruz, işleteceğiz."

"PAPA'NIN ÜLKEMİZLE YAKIN İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VERDİĞİNİ GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan ziyaretine ilişkin "Faydalı olduğuna inandığım bir görüşme gerçekleştirdik.Kudüs başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduğumuz sayın Papa'nın ülkemizle yakın işbirliğine önem verdiğini gördük. Yabancı düşmanlığından duyduğumuz endişeyi Sayın Papa ile paylaştık. Kudüs meselesinde ortaya konulan dayanışma ciddi manada BM Genel Kurulu'ndaki oylamayı sarsmıştır. 128 oyla Kudüs meselesinde Amerika adeta BM Genel Kurulu'nda reddedilmiştir. Aynı şekilde asılsız Ermeni iddiaları konusudna hassayetimiiz kendine bir kez daha ifade etme imkanı buldum. Papa'nın bu konuda oldukça makul bir yaklaşım içinde olduğunu belirtmek isterim" dedi.

"ZEYTİN DALI OPERASYONU BAŞARIYLA SÜRÜYOR"

Erdoğan, "Suriye'nin Afrin bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Ocak'ta başlattığımız Zeytin Dalı operasyonu başarıyla sürüyor. Verdiğimiz her şehit yüreğimizi yakıyor. Rakam olarak ifade edilen her bir kaybımızın annesiyle babasıyla kardeşiyle evliyse eşiyle varsa çocuğuyla başlı başına birer dünya olduğunu biliyoruz. Şehitler ölmez. Devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızla bu operasyonda da şehit olan kardeşlerimizin ailelerinin yanındayız yanında olmayı da sürdüreceğiz" diye konuştu.



10 YAŞINDAKİ KIZIN ŞEHİTLERE YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU

Erdoğan, "Türkiye bin yıldır olduğu gibi bugün de şehitlerinin ve gazilerinin omuzlarının üzerinde istiklaline ve istikbaline güvenle bakmayı sürdürüyor. Size Erzincan'da yaşayan 10 yaşındaki kız evladımızın şehitlerimiz için yazdığı şiirden okumak istiyorum. Sayın Başbakan bunu iyi dinlemen lazım. 'Oğlun Şehit... çatma kaşını Anne. Metin ol da dik tut başını Anne. Gel; öp... kokla... mezar taşımı Anne. Akıtma gözünden yaşını Anne. Olsa da bu dünyada gönlün ezik. Eğilme kimseye tut başını dik. Bu duygular bize tanıdık bildik. Akıtma gözünden yaşını Anne. Ölüm vaktin gelsin kavuşacağız. Albayrak altında buluşacağız. Mahşerde birleşip sarılacağız. Akıtma gözünden yaşını Anne.' Böyle vatan evlatları olduğu sürece kimse bu ülkede bayrakları indiremez, ezanları sustturamaz, özgürlüklerimize göz dikemez, sınırlarımız ötesinden bizi tehdit edemez. Biz tek vatan tek millet tek bayrak tek devlet diyerek kararımızı verdik tüm dünyaya da bunu ilan ettik. kim bunlara yan bakarsa yakasına yapışıp hesap sormak icap ederse 80 milyon tek vücut bunların tepesine binmek boyunumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

"BİZİ ÖYLE ÇOK ZORLADILAR Kİ SONUNDA UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR"

Erdoğan, "Barış için huzur için elimizden geleni yapmaktan çekinmeyiz. Son iki asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Gözümüzün önünde yalanla, dalavereyle, ayak oyunlarıyla, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız adeta talan edildi, geriye kala kala 780 bin kilometrekare bu ülke kaldı. Anlaşılan o ki birileri bunu da bize herhalde çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Bunu böyle bilsinler" dedi.

"ULUSAL VE ULUSLARARASI SUÇ TEŞKİL EDİYOR ADIMLARIMIZI ATALIM"

Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika'nın, terör örgütlerine silah desteğine karşı, uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin bir girişimi olup olamayacağına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Bunların her türlü çalışmasını yapıyoruz, yapacağız. Gerek ikili görüşmeler, gerek uluslararası mahkemeler noktası; bunların değerlendirmelerini yapıp atmamız gereken adımları da atacağız. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Terör örgütlerini ortağına karşı saldırtıyorusun. Ulusal ve uluslararası suç teşkil ediyor adımlarımızı atalım" açıklamasında bulundu.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ VE TÜKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NE İLİŞKİN AÇIKLAMA: 'TÜRK' İFADESİ SÜRATLE ÇIKARILMALI

Erdoğan, Türk Tabipler Birliği ve Tükiye Barolar Birliği'ne ilişkin "Bir defa onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Tükiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Çünkü bunların milli, yerli vatanı koruma ile ilgili mücadelede yanımızda yer alma gibi bir durum yok tam aksine karşımızda olma gibi durumları var" dedi.