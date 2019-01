Bu tatil pahalıya patladı

Özge Ulusoy’la işadamı Faruk Çolakoğlu, Türkiye’de görüntü vermemek için kesenin ağzını açtı.

Bir buçuk aydır Paris, Barcelona, Monte Carlo, Los Angeles ve New York’ta tatil yapan ikilinin, sadece konaklama masrafları 155 bin lirayı buldu..

Özge Ulusoy'la 2 aydır aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu'na gözlerden uzak olma çabası, pahalıya patladı! 3-5 Aralık 2018 tarihlerinde Paris'te buluşan ikili, Plaza Athenee'nin gecceliği 2 bin euro'luk odasında konaklamıştı. Aşkları 15 Aralık'ta Barcelona'da ortaya çıkan çift, o tarihte Mandarin Oriental Hotel'in 2 bin euro'luk odasını tercih etti..

4 AYRI ÜLKE...

Yeni yılı da Monte Carlo'da karşılayan aşıklar, 30 Aralık'ta giriş yaptıkları Hotel de Paris'in 1485 euro'luk lüks odasında 3 gece konaklamıştı. İşadamıyla 11 Ocak'tan beri Los Angeles'ta olan Ulusoy ise geceliği 3 bin dolarlık Hotel Bel-Air'den yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada hava attı. İkili, dün de New York'taki geceliği 784 dolarlık The Plaza Hotel'e geçti. Her otelden paylaşım yapan Ulusoy'un bir buçuk aydır aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu ile sadece konaklama masrafı yaklaşık 155 bin lirayı buldu..

Güzel model, işadamı aşkıyla Türkiye'de buluşmak yerine yurt dışını tercih ediyor. Ulusoy, bir buçuk ayda sevgilisiyle dört farklı ülke gezdi.. Ulusoy, aşkıyla paylaşım yapmama kuralını da hala sürdürüyor..