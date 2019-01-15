Bu sözler ilişkileri bozacak

Erdoğan kaleme aldığı makalede "Terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın yazdığı makaleden satırbaşları:
"Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz.
Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını ifade etmek isterim.
Amerika merkezli olarak dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, gerçekleri değil, birtakım çıkar gruplarının bakış açısını yansıtmaktadır.
Suriye'de yaşanan kriz, ancak Suriye'nin yaralarının iyileşmesinden fayda, derinleşmesinden zarar görecek ülkeler tarafından çözülebilir."
Ayrıntılar gelecek..