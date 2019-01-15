  • BIST 92.841
  • Altın 226,575
  • Dolar 5,4460
  • Euro 6,2298
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAşırı yağış nedeniyle yol çöktü ulaşım durdu

Bu sözler ilişkileri bozacak

»
Bu sözler ilişkileri bozacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Kommersant gazetesine "Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde" başlıklı bir makale yazdı.

Erdoğan kaleme aldığı makalede "Terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz"  ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın yazdığı makaleden satırbaşları:

"Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz. 

Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını ifade etmek isterim. 

Amerika merkezli olarak dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, gerçekleri değil, birtakım çıkar gruplarının bakış açısını yansıtmaktadır.

Suriye'de yaşanan kriz, ancak Suriye'nin yaralarının iyileşmesinden fayda, derinleşmesinden zarar görecek ülkeler tarafından çözülebilir."

Ayrıntılar gelecek..

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ceza evin de bile olsam bu ülke de yaşıyacam14 Ocak 2019 Pazartesi 15:41
  • Stratejik ortaklar twitter'den konuşmaz14 Ocak 2019 Pazartesi 13:44
  • Trump'tan Türkiye'ye açık tehdit14 Ocak 2019 Pazartesi 11:08
  • Oyunu istedim11 Ocak 2019 Cuma 15:35
  • Koalisyon güçleri Suriye'den çekilmeye başladı11 Ocak 2019 Cuma 14:03
  • Tuncelileri sevindiren haber09 Ocak 2019 Çarşamba 15:54
  • İmamoğlu'nu külliyesin de ağırlıyacak09 Ocak 2019 Çarşamba 11:19
  • AKP ve HDP'li Vekiller meclis kulisin de birbirine girdi08 Ocak 2019 Salı 17:19
  • Bolton teklif etti Erdoğan reddetti08 Ocak 2019 Salı 14:09
  • Cumhurbaşkanı "Operasyon için hazırız "08 Ocak 2019 Salı 13:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim