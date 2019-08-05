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BU SORUYU BİLENE 100 BİN DOLAR!

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BU SORUYU BİLENE 100 BİN DOLAR!
100 bin dolar (553 bin TL) ödüllü bir matematik sorusuna çözüm arayan Amazon Web Services, böylece Ethereum için Proof-of-Stake'e geçişin kolaylaştırılması amaçlıyor.

Proof of Stake adı verilen yöntem, bir blockchain altyapı algoritmasıdır. Bu yöntemde, örneğin kripto paralar en başta üretilir ve yaptığınız yatırıma göre zaman içerisinde cüzdanınıza belli aralıklarla kripto paralar yüklenir. Yani ne kadar coininiz ya da yatırımınız varsa o kadar büyük güce sahip olduğunuz bir yöntemdirKripto para teknolojilerinin ve blockchainin önündeki en büyük engellerden biri, bu paraların çok ciddi şekilde kaynak tüketmesidir. Bu sistemi değiştirmek için Amazon Web Services (AWS), 100 bin dolar ödüllü bir soru paylaştı. Sorunun çözümüne katkıda bulunanlar arasında bu ödül paylaştırılacak. Yani algoritmanız ne kadar iyi çalışıyorsa o kadar büyük pay alacaksınız.

Soru şu şekilde: X 1024-bit girdi olmak üzere, h=x^(2^t) mod N işleminin Doğrulanabilir Gecikme Fonksiyonunu en hızlı şekilde hesaplayınız.

 

 

Kaynak: Sondakika.com

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