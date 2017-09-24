Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu’nun 4-C sınıfı öğrencilerinin tamamı enstrüman çalıyor. Sınıf öğretmeni Sezer Ortadağ yönetiminde 1. sınıfa başladıklarından beri enstrüman çalmayı öğrenen minikler, Minik Notalar isimli bir grup da kurmuş.
Minik Notalar’ın şu anda ikinci kuşağını eğittiğini belirten sınıf öğretmeni Sezer Ortadağ, “Kendim müzikle ilgileniyorum. Öğrencilerime getirip arada çalıyordum. Çalarken onların da çok hoşlarına gittiği için öğrenmek istediler. Biz de bu şekilde Minik Notalar grubunu kurduk. Bundan 8 yıl öncesine dayanıyor bu mazi. Aslında şu an burada olan öğrencilerim Minik Notalar grubunun ikinci kuşakları. Birinci kuşak mezun oldu. İkinci kuşak da bu sene mezun olacak” ifadelerini kullandı.
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Bu sınıfta herkes en az iki enstrüman çalabiliyor
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu’nun 4-C sınıfı öğrencilerinin tamamı enstrüman çalıyor. Sınıf öğretmeni Sezer Ortadağ yönetiminde 1. sınıfa başladıklarından beri enstrüman çalmayı öğrenen minikler, Minik Notalar isimli bir grup da kurmuş.
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