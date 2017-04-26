Bu sene moda böyle

Heyecanla tatile hazırlanırken bir yandan da hangi tür bikini ya da mayoların moda olduğunu merak ediyorsanız işte yanıtı.

Bu yıl klasik mayo ve bikinilerin bir süreliğine de olsa geri plana atılması gerektiği ortaya çıktı. Öyle ki bazı ünlüler güneşin zararlı ışınlarından korunmak için uzun kollu bikiniler ile kumsallarda boy gösteriyor. Bunlardan biri de model Chantel Jeffries. Bir arkadaşıyla birlikte Miami'de görüntülenen Jeffries giydiği ilginç plaj kıyafetiyle dikkat çekti. İddialı bikini altının üzerine uzun kollu büstiyer benzeri bir parça giyen Chantel Jeffries, kıyafeatini taktığı kolyeler ile tamamlamayı da ihmal etmedi.Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı kısa süreli aşk ile adını tüm dünyaya duyuran Jeffries, giydiği bu kıyafetle kumsalın en gözde kişisi olmayı başardı.Gösteri dünyasının ünlüleri yaz mevsiminin yaşandığı güney yarı kürede geçtiğimiz aylar boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Onların seçimi de plaj modasında belirleyici oldu.