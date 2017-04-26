  • BIST 94.668
  • Altın 145,372
  • Dolar 3,5722
  • Euro 3,8908
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'nin bütün illerinde operasyon başladı

Bu sene moda böyle

»
Bu sene moda böyle
Heyecanla tatile hazırlanırken bir yandan da hangi tür bikini ya da mayoların moda olduğunu merak ediyorsanız işte yanıtı.

Bu yıl klasik mayo ve bikinilerin bir süreliğine de olsa geri plana atılması gerektiği ortaya çıktı. Öyle ki bazı ünlüler güneşin zararlı ışınlarından korunmak için uzun kollu bikiniler ile kumsallarda boy gösteriyor. Bunlardan biri de model Chantel Jeffries. Bir arkadaşıyla birlikte Miami'de görüntülenen Jeffries giydiği ilginç plaj kıyafetiyle dikkat çekti.  İddialı bikini altının üzerine uzun kollu büstiyer benzeri bir parça giyen Chantel Jeffries, kıyafeatini taktığı kolyeler ile tamamlamayı da ihmal etmedi.Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı kısa süreli aşk ile adını tüm dünyaya duyuran Jeffries, giydiği bu kıyafetle kumsalın en gözde kişisi olmayı başardı.Gösteri dünyasının ünlüleri yaz mevsiminin yaşandığı güney yarı kürede geçtiğimiz aylar boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Onların seçimi de plaj modasında belirleyici oldu.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bülent Ersoy "tehdit" suçundan hakim karşısında26 Nisan 2017 Çarşamba 12:25
  • AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ’NE ALKIŞLAR26 Nisan 2017 Çarşamba 12:24
  • Demet Akalın'dan 'ikinci çocuk' sözü!26 Nisan 2017 Çarşamba 12:16
  • Yılın Düeti!26 Nisan 2017 Çarşamba 12:08
  • Demi Rose'un transparanı26 Nisan 2017 Çarşamba 12:06
  • Ece Uslu'nun tacizci hayranına 2 ay 15 gün hapis cezası26 Nisan 2017 Çarşamba 12:04
  • Burhan Çaçan oğlunu evlendirdi26 Nisan 2017 Çarşamba 12:01
  • Ata Demirer ile Merve Dinçkol aşk mı yaşıyor?26 Nisan 2017 Çarşamba 11:56
  • Meryem Uzerli’den "Muhteşem Yüzyıl" göndermesi26 Nisan 2017 Çarşamba 11:38
  • Demet Şener'in dedikodu isyanı26 Nisan 2017 Çarşamba 11:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim