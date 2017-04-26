Bu yıl klasik mayo ve bikinilerin bir süreliğine de olsa geri plana atılması gerektiği ortaya çıktı. Öyle ki bazı ünlüler güneşin zararlı ışınlarından korunmak için uzun kollu bikiniler ile kumsallarda boy gösteriyor. Bunlardan biri de model Chantel Jeffries. Bir arkadaşıyla birlikte Miami'de görüntülenen Jeffries giydiği ilginç plaj kıyafetiyle dikkat çekti. İddialı bikini altının üzerine uzun kollu büstiyer benzeri bir parça giyen Chantel Jeffries, kıyafeatini taktığı kolyeler ile tamamlamayı da ihmal etmedi.Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı kısa süreli aşk ile adını tüm dünyaya duyuran Jeffries, giydiği bu kıyafetle kumsalın en gözde kişisi olmayı başardı.Gösteri dünyasının ünlüleri yaz mevsiminin yaşandığı güney yarı kürede geçtiğimiz aylar boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Onların seçimi de plaj modasında belirleyici oldu.
- BIST 94.668
- Altın 145,372
- Dolar 3,5722
- Euro 3,8908
- İstanbul 16 °C
- Ankara 15 °C
- Davette aksilik bitmedi
- Benim ülkemde bu tür hediyeler normal'
- Dünyanın konuştuğu cinayette flaş gelişme... Köpeklere yedirmişti
- Bursa'da çöpten hırsız çıktı!..
- Yaban domuzları DEAŞ'lı üç teröristi öldürdü
- Ambulanslara bile ateş etmişler!..
- Ebru konuyu kapattı, Seren kapatmıyor
- İbrahim Çelikkol'un olay paylaşımı
- Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı
- Sevgilisiyle kavga edip köprüden atladı!
- Bu sene moda böyle
- Kadınları taciz eden şüpheliyi zabıta yakaladı
- Tülin Şahin'in yuvası neden dağıldı?
- Operasyonun kodu Başbakan'ın açıklamalarında gizli
- Kadıköy'e bir yasak daha!
Bu sene moda böyle
Heyecanla tatile hazırlanırken bir yandan da hangi tür bikini ya da mayoların moda olduğunu merak ediyorsanız işte yanıtı.
Etiketler: Chantel Jeffries
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Davette aksilik bitmediTime dergisinin geleneksel 2017'nin En Etkili 100 Kişisi gala gecesi New York'taki Lincoln Center'da yapıldı.
Ebru konuyu kapattı, Seren kapatmıyorSeren Serengil, yakın arkadaşı Ebru Şallı'nın çıplak fotoğrafının gerçek olması halinde nasıl bir tepki koyacağını açıkladı.
İbrahim Çelikkol'un olay paylaşımıYakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, nişanlısının fotoğrafını paylaşınca olay oldu.
Bu sene moda böyleHeyecanla tatile hazırlanırken bir yandan da hangi tür bikini ya da mayoların moda olduğunu merak ediyorsanız işte yanıtı.
Tülin Şahin'in yuvası neden dağıldı?Tülin Şahin ve eşi boşanıyor. Apartmanlarındaki dedikodulara göre; boşanmada eve vakit ayırmayan Tulin de suçlu, alkol problemi olan kocası Mehmet'te
- 13:57 - Davette aksilik bitmedi
- 13:51 - Benim ülkemde bu tür hediyeler normal'
- 13:48 - Dünyanın konuştuğu cinayette flaş gelişme... Köpeklere yedirmişti
- 13:44 - Bursa'da çöpten hırsız çıktı!..
- 13:42 - Yaban domuzları DEAŞ'lı üç teröristi öldürdü
- 13:40 - Ambulanslara bile ateş etmişler!..
- 13:36 - Ebru konuyu kapattı, Seren kapatmıyor
- 13:35 - İbrahim Çelikkol'un olay paylaşımı
- 13:30 - Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı
- 13:20 - Sevgilisiyle kavga edip köprüden atladı!
- 13:15 - Bu sene moda böyle
- 13:12 - Kadınları taciz eden şüpheliyi zabıta yakaladı
- 13:09 - Tülin Şahin'in yuvası neden dağıldı?
- 13:09 - Operasyonun kodu Başbakan'ın açıklamalarında gizli
- 13:08 - Kadıköy'e bir yasak daha!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim