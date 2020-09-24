BU SEFER GERÇEKTEN ÖLDÜ

YILLAR ÖNCE BABAM ÖLDÜ DİYE BİR BAŞKA MEZAR BASINDA HAFTA SONU DERGİSİ ROPARTAJ VEREN EBRU GÜNDEŞ YILAN ORTAYAÇİKMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayatını kaybetti.

Şarkıcı ise babasını sessiz sedasız toprağa verdi.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş'in 4 yaşında kendisini terk ettiği için yıllardır konuşmadığı babası hayata gözlerini yumdu. Siroz ve KOAH hastası olan Remzi Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı.

TV100'den Levent Albayrak'ın haberine göre: Bakırköy'de eski eşya sattığı iş yerinde kalan Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve KOAH hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.

Gündeş'in cenazesi de Ebru Gündeş'in kuzenleri tarafından teslim alındı. Kendisini 4 yaşında terk ettiği için babasıyla konuşmayan Ebru Gündeş, ölüm haberini kimseye duyurmadan babasını sessiz sedasız Büyükçekmece Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.