Aslıhan Doğan'dan ayrıldıktan sonra adı Didem Soydan, Ebru Şallı ve Cansu Taşkın'la anılan Turan, bu kez şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı kızı Yasmin Erbil'in radarına girdi. Önceki gece Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Burak Yılmaz’la Bebek'teki bir mekanda eğlenen Arda Turan, mekândaki kızların ilgi odağı oldu. Genç kızlar Turan’la fotoğraf çektirmek isterken Yasmin Erbil, başarılı futbolcuyu göz hapsine aldı. Mekan çıkışı Turan’ı uzaktan takip eden Erbil, objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.
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Barcelonalı milli yıldız Arda Turan, İstanbul gecelerinde boy göstermeye devam ediyor.
Etiketler: Yasmin Erbil, Arda Turan
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- 02:02 - Eskişehir'deki cinayet davasında zor anlar
- 02:01 - AYM'de FETÖ soruşturması sonuçlandı
- 01:59 - Hırsızlar girdikleri evdeki anne ve kızını darbetti
- 01:58 - Dizi siteleri kapatıldı!
- 01:45 - Bu sefer Arda kaçtı!
- 01:37 - 2017'DE NE OLACAK?
- 00:42 - Eğer öyle olmamış olsaydı biz ayrılmazdık
- 00:41 - ZİYARETLE GELEN “DELİGÜL”
- 05:59 - Başbakan Yardımcısı Kaynak’tan flaş El Bab yorumu!
- 05:54 - BAŞBAKAN'DAN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI!
- 05:48 - "ARTIK TÜRKİYE'SİZ HESAP OLMAZ"
- 05:40 - SOYLU'DAN KANDİL'E MESAJ: BAHARA VARAMAYACAKSINIZ!
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