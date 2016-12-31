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Bu sefer Arda kaçtı!

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Bu sefer Arda kaçtı!
Barcelonalı milli yıldız Arda Turan, İstanbul gecelerinde boy göstermeye devam ediyor.


Aslıhan Doğan'dan ayrıldıktan sonra adı Didem Soydan, Ebru Şallı ve Cansu Taşkın'la anılan Turan, bu kez şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı kızı Yasmin Erbil'in radarına girdi. Önceki gece Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Burak Yılmaz’la Bebek'teki bir mekanda eğlenen Arda Turan, mekândaki kızların ilgi odağı oldu. Genç kızlar Turan’la fotoğraf çektirmek isterken Yasmin Erbil, başarılı futbolcuyu göz hapsine aldı. Mekan çıkışı Turan’ı uzaktan takip eden Erbil, objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.

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