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"Bu şarkı yasaklanacak.."

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"Bu şarkı yasaklanacak.."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin referandum için hazırlattığı 'Biji Na' adlı şarkıya tepki gösterdi. Soylu, 'Hemen ilgili Vali'yi aradım; 'bu şarkı yasaklanacak dedim' diye belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Vakfı tarafından Sarıyer'deki İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 'Siyaset, Ekonomi ve Terör Kıskacında Türkiye' konulu toplantıya katıldı.

Terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Süleyman Soylu, "Son 6 ayda güvenlik güçlerimiz kış ayı olmasına rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kırsal bölgesinde bin sığınağı tarumar etti" dedi.

Ele geçen silahlarının hepsi Batı menşei olduğuna dikkat çeken Soylu, "Hepsi PYD üzerinden yeni ve teknik kabiliyete sahip silahlar. Bazen ele geçirilenlerin fotoğraflarını görünce gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Nasıl böyle bir şey olabilir, nasıl böyle bir transfer gerçekleştirilebilir diye...Türkiye'yi elden ayaktan kesebilmek için herşeyi gerçekleştiriyorlar" dedi.

"BU ŞARKI YASAKLANACAK DEDİM"

İçişleri Bakanı Soylu, HDP'nin referandum için hazırlattığı 'Biji Na' adlı şarkıya tepki gösterdi. Soylu, "Geçen gün HDP bir şarkı çıkarmış, 'tek devlete hayır, tek millete hayır, tek bayrağa hayır'...Hemen ilgili Vali'yi aradım; 'bu şarkı yasaklanacak' dedim. HDP'nin temsilcileri beni telefonla aradılar. Bu şarkıyı Türkiye'nin hiçbir yerinde çaldırmam ben kardeşim dedim. Bu kadar basit. Bir boşluk verdiğiniz andan itibaren ülkenin her tarafında türerler" ifadelerini kullandı.

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