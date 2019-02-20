Bu samimiyet dedikodulara yol açtı

Şarkıcı Berkay Şahin'in , galerici Murat Karabova'nın doğum günü partisinde sunucu Ece Erken'le yakınlaştığı iddia edildi. Berkay Şahin ile Ece Erken sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı

Aila adlı mekanda yapılan kutlamaya Berkay, hamile olan eşi Özlem Ada Şahin olmadan katıldı. Berkay Instastory'den eşi Özlem Ada ile birlikte açıklama yaptı.Çok sayıda ünlünün katıldığı partide iddiaya göre Berkay ünlü sunucu Ece Erken ile yakınlaştı. Sarmaş dolaş oldukları ve samimi sohbet ettikleri gözlenen ikili kafaları karıştırdı.Gecenin ilerleyen saatlerinde samimiyeti arttıran ikilinin etraftakilere aldırış etmeden öpüştüğü iddia edildi.Ece Erken, Murat Karabova'nın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamayı kendi Instagram hesabından paylaştı.

Açıklamalar peş peşe geldi: ECE 20 YILLIK ARKADAŞIM!

Berkay bu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Eşi Özlem Ada Şahin ile kamera karşısına geçen Berkay " Şimdi bir de Ece Erken olayı çıktı. Bir salmıyorsunuz beni, rahatça yaşayayım. Benim 20 yıllık arkadaşım. Bir görüntü varsa çıkarın o zaman; en fazla kulak kulağa konuşmuşuzdur. Benim 20 yıllık arkadaşım ve konuşmam gereken konular vardı. Dün gece onu gördüm konuştum. İyi de oldu. Ya biz iyiyiz, bizi salın. Biz işimizi gücümüzü yapalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Haberi yapan yerlerin ne amaçla yaptığını, ne için yaptığını çok iyi biliyorum. Kimlerle arası iyi kimlerle kötü hepsini biliyorum. Haklının acelesi yoktur arkadaşlar. Haklı bekler. Haksızın acelesi vardır. Vakti zamanı geldiğinde her şey gün ışığına çıkar Allah'ın izniyle. Bizi bir salın ama bizi bir bırakın. Biz iyiyiz huzurluyuz, mutluyuz" dedi.

Ece Erken ise yaptığı açıklamada; Berkay'ın 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek " Hayatımda gördüğüm en gerizekalı habere de cevap verdiğim için gerçekten utanç duyuyorum. Böyle bir haber çıktığı için de. Ama Berkay ve Özlem'den daha açık konuşacağım. Birilerini aklamak için, birilerini yalan haberle harcamaya çalışmayın, harcanırsınız. 20 yıllık arkadaşım olmasına rağmen, yayında kimi zaman ağır bir şekilde eleştirdiğim Berkay ile dün yüz yüze geldik. Bununla ilgili konuştuk. Reynmen'in tıklanmasıyla ilgili konuştuk. Konuşmalarımızı mı anlatayım? Müzik sesi vardı. Kulağına eğildim" dedi.