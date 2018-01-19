Bu sabah 3 yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Türkiye güne art arda gelen otobüs kazası haberleriyle başladı. Muş’ta bir yolcu otobüsü yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede kontrolden çıkıp dereye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde cen

Muş'taki kaza, saat 08.00 sıralarında, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Solhan mevkisinde meydana geldi. Hatay’dan Muş’a giden Adnan Öletaş yönetimindeki Lider Muş firmasına ait, 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş ve Bingöl’deki hastanelere kaldırıldı.

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Konya'da ise yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bedih Üzmelih idaresindeki 31 GZ 369 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 7'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, bir yakınlarının Ağrı'daki cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkanları taşıyan Özdemir İsmiçoğlu (49) yönetimindeki 34 UU 4782 plakalı otobüs, D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otobüste bulunan Kerem (33), Sefer (44), Ayşe (22), Ummugülsüm (20), Mehmet Hanife (46), Adile (36), Kıymet (74), Murat (22), Gülten (42) ve Musa Demir (5) ile Tahsin Engiz (44), Hediye Yiğit (47), Bediha Engiz (58), Sadık Aydoğmuş (36) ve Allahverdi Yiğit (55) yaralandı. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sadık Aydoğmuş, daha sonra Sivas'a sevk edildi.

HASTA TAŞIYAN AMBULANS TIR'LA ÇARPIŞTI

Öte yandan yaralıları taşıyan bir ambulans ile tır kaza bölgesinde çarpıştı. Kazada ambulansta hasar oluşurken, içerisindeki yaralılar ise bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye