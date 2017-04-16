Özgür ALTUNCU-Taner YENER- Erhan TEKTEN- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)

Erdoğan ve ailesi 3248 numaralı sandıkta oy kullandı. Erdoğan kabinden çıkarken başını kabinin perdesini tutan bölüme çarptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, oylarını torunları Ahmet Akif Albayrak ve Mahinur Albayrak ile birlikte sandığa attı.Erdoğan oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugünkü halk oylaması, bu referandum, sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir. Biz Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini yakalamak için, alışılmışın dışında bir tercih yapmamız lazım. 2002'den bu yana Türkiye'yi 3'e katladık ama yeterli değil. Çok daha hızlı büyümemiz lazım. İnanıyorum ki milletimiz, bugün bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle Türkiye bu akşam sandıklar açılınca inşallah beklenen tercihini yaparak geleceğe yürüyecektir. Ben milletimin şu ana kadar yapılan kampanyayı bir kenara koyup bu sağduyu ile geleceğe yürüyeceğine inanıyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin rekor katılım bekleyip beklemediği sorusuna da, "hava öyle gösteriyor. Zannediyorum ciddi bir katılım olacak. Öyle gösteriyor" yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra eşiyle birlikte okul bahçesinde toplanan kalabalığı selamladı. Erdoğan çifti çocuklara oyuncak dağıttı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullandıktan sonra Kısıklı'daki evlerine hareket etti. Erdoğan çifti evlerinin yakınında açılan bir pastaneye uğrayıp alışveriş yaptı. Emine Erdoğan ev yapılı çikolata ve kurabiye satın aldı. Ödemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.Bir saat kadar Kısıklı'daki evlerinde dinlenen Erdoğan çifti öğleden sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrılırken evinin önünde bekleyen kalabalıkla makam aracının içinden kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarını Tarabya Köşkü'nden takip edeceği öğrenildi.