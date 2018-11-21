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Bu pozlarım kocamı üzdü

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Bu pozlarım kocamı üzdü
Gösteri dünyasının her hareketi olay olay yıldızlarından Kim Kardashian kendisinden hiç beklenmedik bir itirafta bulundu.

Kardashian, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları yüzünden kocası Kanye West ile sorun yaşadığını söyledi. 

Ünlü televizyoncu Ellen DeGeneres'in programına konuk olan Kim Kardashian; Instagram sayfasında yer verdiği bazı açık pozlarının West'i üzdüğünü söyledi.

Kim Kardashian "Bu tarzda çok fazla fotoğraf yayınladığınızda bazen kocanızla başınız derde girebilir" diye konuştu.

Ellen DeGeneres "Ben olsam eşime bu pozların onu rahatsız edip etmeyeceğini sorardım" deyince de Kardashian sadece "Evet" diye yanı verdi. Kardashian sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyorsunuz böyle şeyler yarı yarıyadır. Çünkü ben biliyorum ki o benim her zaman kendime güvenli olmamı ve eğlenmemi ister. Ama bunlar aynı zamanda onu rahatsız da ediyor."

Bazen Instagram'da daha tutucu davranmaya karar verdiğini söyleyen Kardashian "Ama bazen de kendimi iyi hissettiğimde kocamı rahatsız edecek paylaşımlar da yapabiliyorum" dedi.

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