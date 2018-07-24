Bu pozlardan sonra teklifler yağdı!

Son dönemlerde cesur paylaşımlar yapan şarkıcı Hatice, geçtiğimiz gün Vadistanbul AVM’de objektiflere yansıdı.

Spor sonrası Galliard Restaurant'da yemek molası veren Hatice, restoran çıkışı yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki bikinili fotoğraflarının ardından çok fazla konser teklifleri aldığını açıkladı.

39 yaşındaki şarkıcı, “Paylaştığım fotoğrafların bu kadar olay olabileceğini bilsem daha önce paylaşırdım" dedi. Hatice, “Popuyu açtı, şansı açıldı" sözleriyle durumun ne kadar ironik olduğunu dile getirdi.

Restoran çıkışı Espressolab adlı kahveciye giriş yapan şarkıcı, bara geçerek kendi kahvesini yaptıktan sonra içti.

Haftaya İstanbul’un çeşitli bölgelerinde konserler vereceğini dile getiren Hatice, yeni albüm çalışmalarının sürdürdüğünü ve çok yakında müzik severlerin beğenisine sunacağını duyurdu.

Güzel şarkıcı, hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra aracını valeden teslim alarak Vadistanbul AVM'den ayrıldı. Hatice, geçtiğimiz günlerde sörf tahtası ve bikinisiyle bir video paylaşmıştı. Düzgün fiziğiyle dikkati çeken 39 yaşındaki şarkıcının videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Beyaz tanga bikinisiyle elinde sörf tahtası taşıyan Hatice, videosuna "Sporun her şekline varım" notunu düşmüştü.