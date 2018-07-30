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Bu paylaşımı sevgilisi ve ailesini kızdırdı!

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Bu paylaşımı sevgilisi ve ailesini kızdırdı!
Tuba Büyüküstün'ün instagramda paylaştığı kedisi ve çocuklarını ve sevgilisiyle havuz kenarında sarmaş dolaş uyuma resminin medyada yer almasından sonra sevgilisini ailesini ve hayranlarından tepki aldı.

Dedikodulara göre Bodrum'da tatilde olan iki sevgili son dönemlerde kavga halinde oldukları ve tartıştıkları gözleniyor. Kaldıkları evde komşularınında şahit oldu tartışmalara Büyüküstün aldırış etmeden kendini Bodrum'un içine atıp tatil yaparken. Sevgilisi de İstanbul'dan yanına geldi.

Geçtiğimiz günlerde havuzbaşındaki sarmaş dolaş görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Tuba'nın sevgilisinin ailesinin Elazığlı olması nedeniyle tepki gösterildi. Bu tepkilere aldırış etmeyen Büyüküstün hayranlarının tepkisine neden olan çocukları ve kedisiyle paylaştığı fotoğraf tepkilere neden oldu.

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