Bu ne saygısızlik?

Yozgat Belediye Başkan aday adayı AKP’li Çelebi Altuntaş, eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hakkında “Sağır İsmet” ifadelerini kullandı.

Son yerel seçimde Yozgat Belediye Başkanlığı için AKP’den aday adayı olan Çelebi Altuntaş, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye iftira ve hakaretlerde bulundu.

Daha önce Yozgat AKP Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Altuntaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından İnönü’ye ‘Sağır İsmet’ dedi.

Facebook sayfasından skandal ifadeler içeren şu yazıyı da paylaştı:

İFTİRA ÜZERİNE İFTİRA

* İsmet İnönü kimdir? Atatürk öldüğünde yerine geçti ve bakın neler yaptı: Kur’an-ı Kerim basılmasını yasakladı. Kur’an-ı Kerimler'i toplattı. Köyleri bile dolaştılar tek tek. Allah demeyi yasakladı. Jandarma gönderdiler. “Kur’an-ı Kerimler’i devlet tamir edecek” diyerek topladılar ve yakarak imha ettiler. Bu ülkede 1948 yılına kadar hacca gitmeyi dahi yasakladı İnönü.

* Sultanahmet Camii'ni bile askeri kışlaya çevirmişlerdi, atlar dolaşıyordu bahçesinde. Ezanı yıllarca “Tanrı uludur” diye okuttu. Alimler, “Ezan Türkçe olmaz” dediği için hapis yattı, idamla yargılandı. Kuran-ı Kerim öğreten müftüler işten atıldı. 60 yaşında nineler evlerden toplanıp gözaltına alındı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, AKP'li Çelebi Altuntaş'ın İsmet İnönü'ye yönelik çirkin sözlerine sert tepki gösterdi.

“Herkes haddini bilecek” diyen Keven, şunları söyledi:

* Cumhuriyete küfretmek, Kuvâ-yi Milliye önderlerine hakaret etmek, hele ki ikinci Cumhurbaşkanımız Sayın İsmet İnönü’ye hakaret etmek AKP Türkiyesi'nde cezasız kalmaktadır. Aksine bunu yapanlar ‘fesli' örneğinde olduğu gibi devlet katında ilgi görmektedir.

İsmet Paşa’nın aziz hatırasından özür dilenmezse Cumhuriyet Savcılığı’na devlet büyüklerine hakaretten suç duyurusunda bulunacağımın bilinmesini isterim.

“PAYLAŞIMLARIM BENİ BAĞLAR”

Yaptığı paylaşımlar sonrası tepki gören Çelebi Altuntaş, “Benim AK Parti'de aktif herhangi bir görevim yok. Yaptığım paylaşımlar beni bağlar. Ucuz saldırılardan bir şey çıkartamazsınız” dedi.