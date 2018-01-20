Bu Ne Hız İbrahim?

İbrahim Kutluay ve Meryem Uzerli sabaha kadar baş başa eğlendi!

Bir yıldır özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu Meryem Uzerli ile İbrahim Kutluay 15 Ocak’ta Bebek’teki gecce kulübünde karşılaşmış. Önce farklı arkadaş gruplarıyla eğlenen ikili, gecce yarısından sonra aynı masada oturmaya başlamış. Milyonluk boşanma! Sabah 5’e kadar samimi şekilde dans etmişler. Mekanı birlikte terk etmişler. Meryem Uzerli kulüpten çıkarken çok neşeliymiş. Sürekli kahkaha atıyormuş. İbrahim Kutluay ise tedirginmiş. Kapıdaki görevlilere “Çevrede muhabir yok değil mi? Aman fotoğrafımız çekilmesin” demiş. Demet Şener'den boşanma sonrası ilk paylaşım! Meryem Uzerli’nin adı en son Arap asıllı Alman fotoğrafçı Lüey Nohut ile anıldı. “Sadece arkadaşız” dediği Lüey ile geçen hafta gecce kulüplerinde samimi şekilde eğlendi. Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro ile ilişkisi de kısa bir süre önce bitmişti. Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı! İbrahim Kutluay’ın 11 yıllık eşi Demet Şener ile olan boşanma davası ise Eylül 2016’dan bu yana devam ediyordu. Çift dün boşandı. (Kaynak: posta.com.tr)

Kaynak: Gecce.com

https://www.gecce.com.tr/haber-ibrahim-kutluay-ve-meryem-uzerli-bas-basa-eglendi