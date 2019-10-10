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BU NE ACELE! İKİ ABD’Lİ SENATÖR TÜRKİYE’YE EKONOMİK YAPTIRIM PAKETİ AÇIKLADI!

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BU NE ACELE! İKİ ABD’Lİ SENATÖR TÜRKİYE’YE EKONOMİK YAPTIRIM PAKETİ AÇIKLADI!
Bu ne acele coni! ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı bir yaptırım paketi üzerinde anlaştı.

 

Türkiye üzerinde ağır ekonomik yaptırımlar içeren paketin kongreden geçmesi beklenmiyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar pek çok konuda anlaşamazken her nasılsa Türkiye'ye yaptırım paketi konusunda hemen anlaştılar!

  

Türkiye sınır güvenliğini sağlamak için haklı davasının bir gereği olarak Suriye’de operasyonlara başladı. Bunu anlamayan veya anlamak istemeyen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyona tepki olarak bir yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Pakette, hükümetin üst düzey isimleri üzerine de yaptırımlar öngörülüyor.

 

Amerika’nın Sesi’nde yayımlanan habere göre; Senatör Graham, Twitter mesajında, “Senatör Chris Van Hollen'la Türkiye'ye karşı Suriye'yi işgallerinden dolayı sert yaptırımlar uygulanması için iki partiden de destek alan bir anlaşmaya varmış olmamızdan memnuniyet duyuyorum. (ABD) Yönetim Türkiye'ye karşı bir adım atmayı reddetse de, (tasarıya) her iki partiden güçlü destek gelmesini bekliyorum” diye yazdı.

İSTENİLEN YAPTIRIM KARARLARI

Kısım 1: Türk hükümetinden şu liderlerin ABD'deki mal varlıkları üzerinde yaptırımlar:

İki senatörün uzlaştığı yaptırım paketinde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları’nın ABD’deki mal varlıkları üzerinde yaptırım öngörülüyor.

Kısım 2: Türkiye'yle askeri işlemlere uygulanacak yaptırımlar:

Skandal tasarının ikinci kısmında Türk ordusu ile bilerek işlem yapan ya da mali, materyal veya teknolojik destek sağlayan ya da bunların satışını yapan yabancı kişilere yaptırımlar öngörülüyor ve kapsamı şöyle çiziliyor:

-Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan uçak ya da uçak parçaları ve mekanizmalar

-Türk Kara ve Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan otomotiv ekipmanı ve hizmetler

-Türk ordusu tarafından kullanılan silahlar ve savunma araçları

Kısım 3: Türk enerji sektörüne yaptırımlar

 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımı için Türkiye'nin yerel petrol ve doğal gaz üretimini destekleyen ya da devam ettiren malzemeler, hizmetler, teknoloji, enformasyon ya da diğer türden destekler sağlayan yabancı kişiler ve varlıklara yaptırımlar

Kısım 4: ABD askeri yardımının yasaklanması

-Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ABD'den savunma araçları, hizmetleri, teknoloji ve materyallerin satışının yasaklanması

-Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mühimmat satışı ve transferinin yasaklanması

Kısım 5: CAATSA (S-400)

-Türkiye'nin (Rusya'dan) S-400 (hava savunma sistemi) satın almasının CAATSA (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamına giren önemli bir işlem olarak tanımlanması

-CAATSA yaptırımlarının 180 gün içinde devreye sokulması

-CAATSA altındaki muafiyet ya da erteleme düzenlemelerinin geçersiz kılınması

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