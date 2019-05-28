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BU NASIL TESELLİ?

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BU NASIL TESELLİ?
Cem Özer, sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura’nın fotoğrafını paylaştığı gün, Bodrum’da başka bir kadınla görüntülendi.

Ünlü şovmen, el ele güneşlendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları Emine Aydın olduğunu söyledi.

EL ELE GÜNEŞLENDİLER 2017 yılında evlendiği 5’inci eşi Pınar Dura ile Bodrum’da tatil yapan ve fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşan Cem Özer, önceki gün Akyarlar’daki bir beach’teydi.


PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ Cem Özer, birlikte görüntülendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları olduğunu ve aralarında aşk ilişkisi bulunmadığını söyledi:
“Hanımefendi iş insanı. Kendisi aile dostumuz. Bir önceki gecce yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozulmuş. Beni aradı, buluşup sohbet ettik. Dost tesellisi diyebiliriz. Dostane bir şekilde el ele tutuştuk. Gizli saklı bir durum olsa orada ne işimiz var?”

 

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