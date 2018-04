Ekonomi kurmaylarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faizleri düşürün diyoruz, artıyor. 50 olumlu göstergeyi görmezden gelip bir iki göstergeye takılıyorsunuz. Aldığımız kararlar bile uygulanmıyor. Bu nasıl tek adamlık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde ekonomik gelişmelerle ilgili yapılan değerlendirmelere yönelik gösterdiği tepkinin dozunu artırarak sürdürdü. Erdoğan; isim vermeden hükûmet içinden bu konuda yapılan açıklamalara “Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar orada sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar. Bu büyük terbiyesizlik, saygısızlık. Arkamdan iş çeviriyorlar. Artık bunlara müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

‘ŞİMŞEK İSTİFASINI SUNDU’ İDDİASI

Erdoğan, hafta sonu katıldığı kongrelerde, ekonomiye yönelik sert mesajlar vermiş ve “Birileri çıkıp garip garip konuşuyor, 'Ekonomi şöyle, dikkatli olmak lazım' falan… Tabii dikkatli olacaksın. Ama kendi ayağına da kurşun sıkamazsın. Bu faiz belasından Türkiye'yi, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulur” demişti. Erdoğan’ın bu sözlerinin, “dövizle borçlanmayın” diyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e yönelik olduğu yorumları yapılmıştı. Erdoğan’ın bu açıklamalarından sonra Şimşek’in istifasını sunduğu ancak Başbakan Yıldırım’ın devreye girdiği iddia edildi.

ARALIK AYINDAKİ FAİZ ARTIŞINI HATIRLATTI

Erdoğan, hafta başı yapılan AK Parti MYK toplantısında da uzun bir ekonomi değerlendirmesi yaptı. ‘Ekonomide kriz beklentisi’ olanlara yönelik sert tepki gösteren Erdoğan’ın, özellikle faizlerin düşürülmesi için kamu bankaları ile yapılan görüşmelerden bir türlü sonuç alınamadığına dikkat çekti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, aralık ayında faizlerin düşürülmesi konusunda bazı bakanlar ve ekonomi bürokrasisinin de katıldığı bir toplantıya atıf yapan Erdoğan MYK’da şu mesajları verdi:

Aralık ayı içinde faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Hatta o toplantıda, Sayın Canikli ve Zeybekçi de vardı. Faizlerin düşürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Ardından benim bir yurt dışı programım vardı. Ben yurt dışında iken bir haber geldi ki, Merkez Bankası faiz artırmış. Böyle bir şey olabilir mi? Konuşuyoruz ‘tamam’ deniyor, ama farklı uygulamalar yapılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de ‘tek adam’ eleştirisi yapılıyor. Bu nasıl tek adamlık. Karar alıyoruz uygulanmıyor. Benim arkamdan iş çevirdiler. Artık bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bağımsız, özerk deniyor. Ama onların yaptığı hataların bedelini de biz ödüyoruz. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Kamuoyu önünde çıkıp, sanki bir kriz bekleniyormuş gibi konuşuyorlar. Hâlbuki, ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar orada sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar. Bu büyük terbiyesizlik. Böyle saygısızlık olur mu?

BAŞBAKAN DEVREDE

Cumhurbaşkanının MYK’daki bu sözleri üzerine araya giren Başbakan Binali Yıldırım, “Efendim o yapılan değerlendirmeler kendi aramızda olan toplantılarda yapılan değerlendirmeler. Her yönüyle tartışılıyor” dedi. Erdoğan ise, Başbakan’a “Sadece kendi aramızdaki toplantılarda değil ki, çıkıp kamuoyu önünde de paylaşıyorlar. Görmedik mi geçen günlerde yapılan toplantıları ve konuşmaları” cevabını verdi. Et fiyatlarını düşürecek tedbir alın Erdoğan, son günlerde yeniden artan et fiyatlarını da gündeme getirdi. Erdoğan, “Ben bunları yakından takip ediyorum. Uzun zamandan beri et fiyatlarının düşürülmesi için uyarıda bulunuyorum ama sonuç değişmedi. Geçen gün sordum, kıymanın kilosu 2 lira artmış. Bu konuda da gerekli adımları atacağız” dedi. Erdoğan, Başbakan Yıldırım’dan, Tarım Bakanı Fakıbaba ile konuyu görüşmesi ve fiyatların dengede kalması için gerekirse özel sektöre de, belirli sürelerle, hem canlı hayvan hem de karkas et ithali için izin verilmesinin değerlendirilmesini istedi. Devletin bankaları da işin içinde Erdoğan, faizle ilgili şunları söylemişti: Sen kalkar da faizli bir ekonomiyle ülkeyi yönetmeye devam edersen, işte o dikkatsiz araba sürmeye benzer. Bir defa bu faiz belasından Türkiye'yi faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan da kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz, zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım ve bunun da lobisi neresidir? Finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bu işin içindedir. Bu işi çözmemiz lazım ve çözeceğiz, er geç çözeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarıları üzerine harekete geçen Ekonomi Koordinasyon Kurulu faizleri düşürmek için düğmeye bastı. Daha önce reel sektörün bankalardan daha rahat kredi alabilmesi için Kredi Garanti Fonu'nu devreye sokan hükûmet bu sefer faizleri geriletecek bir paket üzerinde çalışıyor.

EKK'da çıkan formülün ezber bozan bir model olduğu, faizle ilgili atılacak adımın yasal düzenleme ile değil idari düzenlemelerle hayata geçirileceği belirtiliyor. Yeni açıklanacak modelle, Hazine'nin daha az borçlanmasına yol açan bir düzenleme yapılacağı kulislerde belirtiliyor.