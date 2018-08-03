Bu nasıl kardeş kavgası?

Seçkin Piriler ile Meral Kaplan'ın yalanlandığı kavganın fotoğrafları ortaya çıktı...

Seçkin Piriler ile Bodrum Gündoğan’daki evinde misafir ettiği yakın arkadaşı Meral Kaplan saç saça baş başa kavga etti.

İddialara göre; Seçkin Piriler, Meral Kaplan’ın kendisini eleştirmesine ve çocukları hakkında bir konuda uyarmasına sinirlendi.

Evinde kalan arkadaşını sert bir dille uyardı. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir tartışmaya dönüştü. Çıkan kavgada fiziki saldırıya uğrayan Meral Kaplan, Seçkin Piriler’in evinden apar topar kaçtı.

Basında çıkan haberlerin ardından Seçkin Piriler sosyal medya açıklama yayınladı. Piriler, "Haberlerle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Çok büyüsün istemediğimiz için ufak tartışmamızı doğrulamak istemedik. Çünkü bizim tartışmamız kardeş kavgası. Her evde olabilen bir tartışmaydı. Dallanıp budaklamasını istemiyoruz. Meral ile barıştık bile aramızda problem yoktur." dedi.

Çok geçmeden Seçkin Piriler'in 'kardeş kavgası' dediği olayın fotoğrafları ortaya çıktı. Piriler'in vücudundaki darp izleri dikkat çekti.