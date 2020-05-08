Bu Konu Kırmızı Çizgimizdir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili açıklama geldi.

Corona virüs sebebiyle aktive edilmesi ertelenen S-400 hava ve füze savunma sisteminde kurulum sürecinin devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den, sürece ilişkin açıklama geldi.

Savunma dergilerinin ortak yayınında soruları yanıtlayan Demir, "S-400'de kurulum süreci devam ediyor ve belirli sistemler devreye alındı.

Tedarik anlaşmasına eğitim, bakım, idame ve teknik destek gibi kalemler dâhil olsa da Rus personel S-400 bataryalarına istediği gibi ulaşamayacak. Bu konu kırmızı çizgimiz. Sistemlere dokunan, iş yapan taraflar Türk firmaları ve Türk Hava Kuvvetleri olacak” dedi.

S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLER NELER?

Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.

S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.



HAYALET UÇAK VE BALİSTİK FÜZELERİ YOK EDEBİLİYOR

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.