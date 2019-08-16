BU KIZLAR NE YAPIYOR?

Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin, dizide ablasını canlandıran Sera Kutlubey'e sosyal medyadan övgü yağdırdı.

Birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşan Bahar Şahin, altına şu notu düştü:

"Gecce gecce Sera aşkım geldi. Size biraz Sera'yı anlatıyım...Kendisi benden 6 ay küçük olsa da; benden daha ağır başlı, daha doğru kararlar veren, her duyusunu ağırdan ve yavaştan yaşayan aşırı sakin ve aşırı durağan bir kızdır."