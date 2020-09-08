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SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Bu kızda çok iş var

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Bu kızda çok iş var
iki sinema filmi çeken 20 yaşındaki Aslı Atıl yapımcıların begenisini kazandı.