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Bu kıza selam veren yandı

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Bu kıza selam veren yandı
İnstangram da çıplak fotograflarını paylaşarak gündemde kalmayı başaran medya da adından söz ettiren cansu taşkın bu sefer de Mustafa sandalla Saadettin saran'ı deşifre etti.

Bir dizide küçük bir rolde  oynadıktan sonra oyuncu Engin akyürekle paparazilere kendini yakalatan daha sonra da erotik resimlerini instangram hesabın da bol bol paylaşan cansu taşkına selam veren yandı. sürekli medya da ünlülerin adlarını vererek deşifre eden taşkın bir süre önce de dünyaca ünlü futbolcu ronaldonun da kendisini takip ettiğini gündeme getirdi. taşkın şimdide mustafa sandal ve saadettin saran'ın kendisine yazdığını söyleyerek gündem oluşturdu.

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