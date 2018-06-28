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Bu kıza akıl veren kim?

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Bu kıza akıl veren kim?
Uzun bir süreden beri müzik çalışmalarıyla devam eden Kendi şimdi de yeni bir single çıkardı.

10 yıldan fazladır müzik piyasası içerisinde olan Kendi, bir türlü istediği yere gelemedi. İşiyle değil aşklarıyla gündemde olan Kendi, uzun bir süreden sonra tekrar müzik piyasına dönüş yaptı. Sevişelim adlı yeni bir parça çıkaran Kendi, sosyal medya hesaplarında hep iyi tuttuğunu belirtmesine rağmen yakın dostları Kendi'nin şansının bir türlü iyi gitmediğini dile getirdiler.

ŞİMDİ OYUNCULUĞUN PEŞİNDE

Müzik piyasasında istediği başarıyı elde edemeyen Kendi, şimdi dizi yapımcılarının kapılarında dolaşmaya başladı. Dostları bu kıza akıl veren kimse yanlış yönlendiriyorlar demekle yetindiler.

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