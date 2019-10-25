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BU KEZ ‘KAZ ÇİFTLİĞİ’ DOLANDIRICILIĞI MI?

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BU KEZ ‘KAZ ÇİFTLİĞİ’ DOLANDIRICILIĞI MI?
Çiftlikbank’ın ardından bu kez Kazbank dolandırıcılığı ortaya çıktı. “Kaz çiftliği kuracağım” diyerek 1.000 kişiden 20 milyon TL para toplama hedefiyle yola çıkan Ahmet Nurettin Çelik, SPK’ya yakalandı.

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre kendini 'kaz sevdalısı' akademisyen olarak tanıtan Ahmet Nurettin Çelik, "Kaz çiftliği kuracağım" diyerek sosyal medya hesapları üzerinden 6 ayda 4.9 milyon TL topladı. İlk etapta 1.000 kişiden 20 milyon TL toplama hedefiyle yola çıkan Çelik'in kanunsuz şekilde elde ettiği paralar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun takibine takıldı. Ardından devreye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) girdi.

Doğal Kaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret A.Ş. olarak kurulan firmanın hesapları donduruldu. SPK, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HİSSE BAŞINA 20 BİN TL TOPLADI

Aslen Ankara'da yaşayan ancak Kırşehir'de küçük bir kaz çiftliği bulunan Çelik, yakın bir arkadaş grubu ile yola çıktı. İlk etapta ücretsiz kaz yetiştiriciliği seminerleri adı altında, Samsun, Balıkesir, Bayburt, İzmir, Adana, Konya gibi onlarca ili gezdi. Sosyal medyada videolar yayımladı. Çektiği videolarda, hedefinin 1.000 kişiden 20 milyon TL toplayarak, dünyanın en büyük kaz çiftliğini kurmak olduğunu anlattı. Kendisine inanan 250 kişiden A Grubu hisse bedeli olarak 20'şer bin TL aldı. Toplam 5 milyon TL'ye yakın para topladı. Edinilen bilgilere göre, önce değeri 600 bin TL olarak gösterilen ancak imara dahi açık olmayan bir tarla satın aldı. Ancak araziye tek bir çivi çakılmadı.

'BAŞ KAZ' ÇELİK ÇİN'E GİTTİ!

Kendini sosyal medyada yayınladığı videolarda 'baş kaz' benim diye tanıtan Çelik, bu kez topladığı paralarla Çin'e gitti. Çin Seddi'ni gezdi, egzotik eğlencelere katıldı. Para veren kişilere de "Çin'de beyaz et işleme makinesi bakıyorum" açıklaması yaptı. "Türkiye'de makine yok mu?" diyenlere de sosyal medya hesaplarından "Türk makine sektörü beyaz et kesimhanesi üretme kabiliyeti yok. O nedenle Çin'e geldim" cevabını verdi. Çelik inandırıcı olmak için Çin'den sözde anlaşma videoları bile yayınladı.

Birçok ilde Çiftlikbank benzeri yapılanmalara giden sisteme en fazla para gönderenlerin ise yurtdışında yaşayan Kırşehirli gurbetçiler olduğu öğrenildi. Sosyal medya videolarında gaflarıyla dikkat çeken Çelik, sisteme para yatıranlara 3 yıl kâr payı dağıtmayacağını belirtirken, "3 yılın sonunda diyelim ki öldüm. Dünyaya kazık çakacak değiliz ya... Benden sonraki yönetim de dolandırıcı çıktı. Olur mu olur" sözleriyle adeta itirafta bulunduğu da gözden kaçmadı.

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