Bu Kez Çin Değil

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Dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
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SARS benzeri virüsün burada satılan bir hayvandan insana geçtiği düşünülüyordu. Koronavirüs salgınının merkezinde olan bu pazarda, koala etinden yılana, fareden kurt yavrularına kadar pek çok şey satılıyordu.
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Şimdiyse dünyanın bir diğer korkunç pazarı gündemde: Tomohon Pazarı. Endonezya'nun Kuzey Sulawesi bölgesinde bulunan pazara özellikle Çinliler büyük ilgi gösteriyordu.
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Pazarda, aynı Çin'deki yasadışı vahşi hayvan pazarında olduğu gibi yarasalar, yılanlar, köpekler, maymunlar ve egzotik hayvanlar satılıyor.
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Dünyanın en korkunç pazarı olarak lanse edilen Tomohon Pazarı'nda, kafeslenrdeki canlı hayvanlar, satılmadan hemen önce canlı canlı kaynatılıyor.
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Pazarı ziyaret eden muhabirler, satıcıların turistleri korkutmak ve ilgi çekmek için hayvanlara zulüm uyguladıklarını ve işkence yaptıklarını bildiriyor.
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Maymunların bazı türlerinin de, Endonezya yasalarınca koruma altında olmalarına rağmen pazarda satıldıkları bilgisi paylaşılıyor.
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Pazarda satılan diğer hayvanlar arasında ise kediler, sıçanlar, kuşlar ve yılanlar yer alıyor.
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Endonezya, salgın nedeniyle Çinli turistlere kapısını kapattığından beri ise pazardaki turist sayısında ciddi bir düşüş yaşanıyor.
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Bazı medya kuruluşları, salgın patlak verdiğinden beri pazarda yarasa satışının durdurulduğuna dair haberler geçerken, restoranlarda yarasa servisi yapılmaya ise devam ediliyor.
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Gadjah Mada Üniversitesi Veteriner Patoloji Bölümü'nden Profesör R Wasito, Tomohon Pazarı ve diğer vahşi yaşam pazarlarının "koronavirüs için potansiyel üreme alanları" olduğunu söyledi.
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Bir hayvan hakları savunucusu ise, Tomohon'un halk sağlığına zararlı olması ve hayvanlara uyguladıkları zulüz nedeniyle kapatılmasını istedi.
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Doğal kaynakları koruma savunucuları, biyolojik çeşitlilik ve hastalık yayma potansiyeli üzerindeki etkisi nedeniyle yaban hayatı ticaretini uzun süredir kınıyorlar.
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Vahşi ve egzotik hayvanlar ile çiftlik hayvanları, hastalıkların mutasyona uğrayarak insanlara sıçramaları açısından çok sayıda virüsün kuluçka yeri olarak nitelendiriliyor.
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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdürü Gao Fu, "Yeni koronavirüsün kökeni, Wuhan deniz ürünleri pazarında yasadışı olarak satılan yaban hayvanlarıdır" açıklamasında bulunmuştu.
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