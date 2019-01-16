  • BIST 93.413
  • Altın 224,404
  • Dolar 5,4096
  • Euro 6,1722
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAAşırı yağış nedeniyle yol çöktü ulaşım durdu

Bu kediciğin anlattıkları çok konuşulacak

»
Bu kediciğin anlattıkları çok konuşulacak
Adnan Oktar'ın Gözde kediciklerinden Beril Koncagül örgütün bilinmeyen kirli yüzünü anlattı. Koncagül 8 gün boyunca yaklaşık 100 sayfa ifade verdi. İfadesi'nin ardından tahliye edildi.

Adnan Oktar suç örgütünün en gözde kediciklerinden Beril Koncagül de itirafçı oldu. Savcılıkta yaklaşık 100 sayfa ifade veren Beril Koncagül, Adnan Oktar örgütü hakkında küçük çocuklara cinsel istismar, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili şok açıklamalarda bulundu.
Adnan Oktar soruşturmasında tutuklanan Beril Koncagül Bursa cezaevinden etkin pişmanlık kapsamında 8 gün savcılığa ifade verdikten sonra tahliye olduğu öğrenildi.

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNÜ TOPA TUTTU
Yaklaşık 100 sayfa ifade veren Koncagül'ün, Adnan Oktar'a çok yakın olduğu bilinen "bacılar grubu" üyesi olduğu ifade edildi. Daha önce iki defa etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için başvuruda bulunan Beril Koncagül, örgüt avukatları tarafından tehdit edilmesini ve örgüt içinde bulunduğu 10 yıl boyunca şahit olduğu olayları savcılık ifadesinde bir bir anlattı.

 ZORLA DÖVME YAPILDI
Dayak, zorla televizyonlarda dans, vücüdunun 3'te ikisine zorla dövme yapılması, kilitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili şok eden açıklamalarda bulundu.

İTİRAFÇI SAYISI 31'E YÜKSELDİ
Örgütte itirafçı sayısı 31'e yükselirken 4 örgüt yöneticisinin etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İbrahim Tatlıses'in acı günü Annesini kaybetti15 Ocak 2019 Salı 14:24
  • Son dakika Avcılar da bir bina da yangın çıktı15 Ocak 2019 Salı 13:50
  • İhtiyaç fazlası giysileriniz ve oyuncaklarınız şehit ve gazi çocuklarına burs olarak dönecek15 Ocak 2019 Salı 12:24
  • Meteoroloji'den İstanbul uyarısı15 Ocak 2019 Salı 11:21
  • Bakanlıktan "Grip salgını açıklaması"14 Ocak 2019 Pazartesi 15:55
  • Bir banka daha borç yapılandırmasına katıldı14 Ocak 2019 Pazartesi 13:30
  • Gece klublerine şok baskın Çete çökertildi14 Ocak 2019 Pazartesi 12:24
  • Meteoroloji'den son dakika İstanbul uyarısı14 Ocak 2019 Pazartesi 11:30
  • İran'da kargo uçağı düştü14 Ocak 2019 Pazartesi 11:19
  • Son dakika Sakarya da patlama14 Ocak 2019 Pazartesi 11:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim