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Bu kavga da davalık oldu

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Bu kavga da davalık oldu
Seren Serengil ile annesi Nevin Teoman, Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu.

Serengil ile Teoman sosyal medyadan "Sen demode bir kadınsın", "Annenle para işletiyorsunuz" gibi hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla eski model hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

BİLGİSAYARINA EL KOYULSUN

Anne-kızın avukatı Esennur Ezgi dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Şüpheli bu eylemini bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Delilleri yok etme ihtimali vardır. Bu nedenle bilgisayarlarına el koyulmasını istiyoruz. Alenen hakaret suçunu işleyen şüpheli Deniz Akkaya'nın cezalandırılması için soruşturma yapılarak hakaret, iftira ve kişilik haklarını ihlalden kamu davası açılsın." 

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