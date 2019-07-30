BU KAVGA BİTMEZ!

Güzel televizyon yıldızı Gül Gölge’nin Elif ve Kerem Gönlüm’e öfkesi dinmiyor. Gölge, ‘Kerem Bey’e aşık mısınız?’ sorusuna ‘Yıllardır paylaşılamayan erkek rolüne büründürüldü.

Asıl ben onlardan kurtulmaya çalıştım’ yanıtı verirken; Elif Gönlüm de konuya ilişkin sessizliğini bozdu.

Uzun yıllardır Elif-Kerem Gönlüm çiftiyle mahkemelik olan Gül Gölge'nin öfkesi son günlerde iyice arttı.

Gölge, peşine 'Revenge' (İntikam) kod adlı dedektif tuttuğu iddiasıyla dava açtığı Elif Hanım ile eski basketbolcu eşine sosyal medyadan demediğini bırakmamıştı. 9 yıla kadar hapsi istenen Elif Gönlüm, iddiaları reddederken Gül Gölge, önceki gün yine öfkesini dile getirdi.

Gül Gölge Instagram'da kendisine "Kerem Gönlüm'e aşık mısınız?" diye soru yönelten bir takipçisine şu yanıtı verdi: "İşte tam da bu oynanıyor. Kendisi yıllardır 'Paylaşılamayan erkek' rolüne büründürüldü. O ailesini seçti, ben de kahroldum falan filan... Ama işin aslı, en başından beri onlardan kurtulmaya çalışan benim. Bu entrikalar yetti artık."

'ZAVALLILAR!'

"Her şeyin bir bedeli var, zavallılar" diyerek Elif ile Kerem Gönlüm'e ateş püsküren Gölge, ekledi: "Onlara sorsanız, hepimiz onları kıskanıyoruz. İşte insan cahil olunca nasıl göstermek istiyorsa öyle görüyor. Eğitimden bahsetmiyorum. Hoş o da yok da; duruş cahilliği. Bıraksın bu ezik büzük havaları artık. Sığındığı tek şey o."

Gölge'nin Instagram'dan öfke saçtığı Elif Gönlüm ise yine sosyal medyadan açıklama yaptı. Medyayı talimatlarla haber yapmakla itham eden Gönlüm, şöyle dedi: "Yurt dışında ülkemi temsil eden modern ve eğitimli iki çocuk annesiyim. Eşim de Milli bir sporcu. Hakkımızdaki yanlı haberler karşısında bugünden itibaren yasal hakkımı koruyacağım."