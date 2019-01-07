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Bu kavga bitmez

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Bu kavga bitmez
'2. Sayfa'ya telefonla bağlanan Yeşim Salkım programın sunucularına ateş püskürdü.

 Salkım şöyle konuştu "Ben psikopat ruhlu katil bir kadın gibi gösteriliyorum, "Ben kimseyi tehdit etmedim" ifadelerini kullandı. Gülben Ergen, kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Yeşim Salkım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Gülben Ergen, kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Yeşim Salkım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu ve Salkım'ın "O kadını bitireceğim" mesajını delil olarak göstermişti. 
Gülben Ergen'in bu hamlesinin ardından Yeşim Salkım, Instagram'dan bir açıklamada bulunmuş ve "Allah ıslah etsin, Allah affetsin" demişti.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ!
 Yeşim Salkım bu sabah Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa isimli magazin programına telefonla bağlandı. Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'a ateş püsküren Salkım konuyla ilgili "Ben psikopat ruhlu katil bir kadın gibi gösteriliyorum. Savcılıktan herkesin telefonunun dinlenmesini isteyeceğim. Ben kimseyi tehdit etmedim" dedi.

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