Bu kavga bitmez!

Menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, stilisti olan kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de artık çalışmama kararı almıştı. Hülya Açıkgöz de sosyal medya hesabından Hadise ile tüm fotoğraflarını kaldırdı.

Annesi Gülnihal Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde ilaç içerek canına kıymak isteyen Hadise'nin, kardeşleriyle arası açıldı.

Yaşadıkları olaylarla magazin gündeminden düşmeyen Açıkgöz kardeşlerden son hamle abla Hülya Açıkgöz’den geldi. Annelerinin yaşadığı üzücü olaydan sonra Hadise artık kardeşleriyle çalışmama kararı aldığını yakın çevresine dile getirmişti.

Hülya Açıkgöz kardeşi Hadise'nin bu kararından sonra Instagram hesabından annesi Gülnihal Açıkgöz'ün bir fotoğrafı hariç tüm resimlerini kaldırdı. Abla Açıkgöz bugün doğum günü olan küçük Kardeşi Derya Açıkgöz ile de bir fotoğrafını paylaşarak altına, "İyi ki doğdun prenses" mesajını düştü.

Derya Açıkgöz'ün doğum günü için henüz bir mesaj paylaşmayan Hadise'nin ise bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.