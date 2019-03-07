Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kendisiyle ilgili sözlerine 24 TV'de çok sert sözlerle cevap verdi. Erdoğan, Millet İttifakı'nın kandilden yönetildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli'deki sözleriyle ilgili sert konuştu.

Akşener'in istikametini kaybettiğini AK Parti'yi kurarken kendilerini de yarı yolda bıraktığını ifade eden Erdoğan, Millet İttifakı'nın kandilden yönetildiğini söyledi.

Erdoğan, 24 TV'de gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Akşener'in kendisine yönelik Denizli'de "Denizlilere terörist dedi" sözlerine cevap veren Erdoğan, Akşener'in şirazeden çıttığını söyledi. Böyle bir ifade kullanmadığını en iyi Denizlilerin bildiğini ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu kadın şirazesinden çıkmış. Ben Denizli'ye de gittim. Orada böyle bir ifade kullanıp kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim biliyorlar. Hani bunlar birbirleriyle ortak oldular ya bir yerden kapacak. Şimdi zaten Bay Kemal yalancı. Bu da ondan yalanı iyi kaptı ve o ne diyorsa o da onu söylüyor.

"Meral Hanım istikametini kaybetmiş"

Meral Hanım Tayyip Erdoğan'ın nasıl olduğunu çok iyi bilir. Meral hanım istikametini çok kez kaybetmiş birisidir. Bir kez Genel Başkanlıktan ayrılıyorum dedi sonra geri geldi. Meral Hanım bir kez Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Malesef HDP'li olup da şu anda terör örgütünün uşaklığını yapanların yönettiği HDP'ye onun başındakilere bir çoğu sizde bunların arşivi var mı bilmiyorum adam kalkıyor ne diyor Kürdistan'da HDP diyor, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz diyor. Şimdi ben soruyorum ey Meral Hanım Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı sen bunu nasıl kabul edersin?

"Kandil'den yönetiliyor"

Böyle bir lafı nerede söylemişim, ispat etsinler, iftira atmasınlar. Biri kalkıyor 'Bizim arkamızda YPG, PYD, PKK var'. Biz ne diyoruz 'Biz arkamızda halkımız var Allahımız var'.Onlar sırtını oraya dayıyor biz de halka ve Hakka dayıyoruz. HDP Kürt kardeşlerimin derdiyle dertlenen bir parti değildir. Terör örgütü PKK'nın payandasıdır. Nereden yönetiliyor? Kandil'den yönetiliyor. Bir diğeri çıkıyor HDP'nin içinden 'Terörle Mücadelesi yasası 1 Temmuz'a kadar kaldırılmazsa savaş çıkar'. Bütün bunlar konuşuluyor, bunları duymamazlıktan mı geleceğiz Meral Hanım. Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakıyla karşı karşıyayız. Bugün Denizli'de ikisinin beraber yaptığı mitingtir. Yalan makinası devreye girmiştir.

"Bunları tanımaları lazım"

Savunma sanayinde biz göreve geldiğimizde yüzde 20'si yerliydi yüzde 80 ithaldi. Şu anda bizim savunma sanayindeki yerli ürünlerimizin oranı yüzde 65-70'i buldu. Bu bizi teknoloji olark da güçlü bir konuma taşıdı. Şimdi biz bu adımları atarken buralardan aldığımız güçle mesela İHA bunu bulamıyorduk. Bize 48 saatliğine verelim demişlerdi. Şimdi bizim öyle bir durumumuz yok. İsrail'den aldıklarımız vardı HERON'lar bozulduğunda yapamıyorduk. Şimdi daha büyüklerini yapıyoruz. Bir kaç aç içerisinde onlar devreye girecek. Şimdi akıllı bombalar var. Onunla işaretlenen yeri duman ediyorsunuz. Ama Bay Kemal bundan rahatsız. Niçin oralara gidiliyor diyor. Bay Kemal bundan rahatsızsa başka kim rahatsız HDP de rahatsız bugünkü konuşmasına bakılırsa Meral hanım da rahatsız. Biz partimizi kurarken belli yerlere geldi ondan sonra Afyon'da ortadan kayboldu. Böyle birisi bu. Bunları herkesin tanıması lazım. Gelecek inşallah çok daha iyi olacak.