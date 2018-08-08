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Bu kadarı da pes!

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Bu kadarı da pes!
Hakan Çalhanoğlu, “Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum nedeniyle boşanacağım” demişti. Hamile olan eşinden boşanacağını açıklayan futbolcu Hakan Çalhanoğlu,'nun İbıza’da bir kulüpte sarışın bir kadınla samimi şekilde eğlendiği anın görüntüle

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Çalhanoğlu, 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım' demişti.

İBİZA'DA SARMAŞ DOLAŞ!

Hamile olan eşinden boşanma kararını açıklamasının üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen Hakan Çalhanoğlu, çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi. Hakan Çalhanoğlu'nun İbiza'da bir gece kulübünde sarışın bir güzelle sarmaş dolaş eğlenirken çekilen görüntüleri 2. Sayfa Instagram hesabında yayınlandı.

BREZİLYALI GÜZELLE EĞLENMİŞTİ

Geçtiğimiz 10 Temmuz'da Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalya Milano'daki bir mekanda çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çekilen fotoğrafları olay yaratmıştı. Çalhanoğlu, bu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından 'Gördüğünüz her şeye inanmayın' demişti.

"10 KEZ BİRLİKTE OLDUK"

Anita Latifi adlı bir şarkıcı, Hakan Çalhanoğlu'na şantaj yapmıştı. "Hamileyim, 250 bin euro istiyorum" demişti. Hakan Çalhanoğlu da Anita Latifi dava etmiş ve mahkemede "10 kez birlikte olduk" demişti.

 

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