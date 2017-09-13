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Bu Kadar Benzerlik Olmaz

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Bu Kadar Benzerlik Olmaz
Paramparça dizisiyle ilk defa ekranlara çıkan,oyuncu Leyla Tanlar, ile eski yapımcılardan Niyazi Daymaz'ın torunu İlyada Daymaz, birbirlerine çok benziyorlar.

Paramparça dizisiyle tanıdığımız oyuncu Leyla Tanlar, ile Niyazi Daymaz'ın torunu İlyada Daymaz, birbirlerine çok benziyorlar. Yapımcıların yeni gözdesi olan İlyada Daymaz, 'Ben Leyla Tanlar'ı tanımıyorum ama oyunculuğunu beğeniyorum.Bu benzerlik aslında beni rahatsız ediyor.Sokakta beni gören resim çekilmek istiyor. İnandıramıyorum kimseye olmadığımı buda beni sıkıyor.'

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Yeni projelerde Gold Film ve Avşar Film ile görüşme aşamasında olan İlyada Daymaz, 'Bakalım hem okulumu hemde oyunculuğumu birlikte yürütmek istiyorum,inşallah ikisini birarada yürütebilirm.'ilyada-3.jpg

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