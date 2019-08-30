BU KAÇINCI MUHTAR?

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü Muhtarlığı’nda, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde göreve gelen muhtarın 2 ay sonra istifa etmesiyle yeniden seçime gidilen köyde, seçilen 2 muhtar adayının gerekli şartları taşımaması, sıralamada 3. olan adayın da

İHA'nın haberine göre; Köyde, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında 5 ay içinde 5. kez muhtar değişimi yaşanırken, Kasım ayı içerisinde tekrar seçime gidilebileceği öğrenildi. İlk seçimde 2.sıradan aza seçilen Mehmet Ali Almacı, köyde 5 ayda göreve gelen 5.muhtar olurken, göreve vekalet edeceği 2 aylık süreçteki ilk icratının yaşanan su sorunlarını çözmek olduğunu belirtti.

İlk muhtar istifa etti, yenilenen seçimdeki 2 muhtarda pürüz çıktı, 4.muhtar ise öldürüldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü'nde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde en yüksek oyu alan Yahya Yürekli muhtar olarak seçildi. Köyde yaklaşık 2 ay görev yaptıktan sonra Yürekli'nin istifa etmesi üzerine 13 Haziran'da yeni muhtarlık seçimine gidildi. Yapılan seçimler sonucu bu kez en yüksek oyu alan Mehmet Ali Er, muhtar olarak seçildi. Er'in cezası dolayısıyla görev mazbatası 2.sırada seçilen Selahattin Adıgüzel'e verildi. Selahattin Adıgüzel'in de köyde en az son 6 ay olan zorunlu ikamet süresinin bulunmadığı gerekçesiyle mazbata tekrar el değiştirerek, bu kez 13 Haziran Seçimleri'nde 3.sırada seçilen diğer aday Ayşe Adıgüzel'e tevdi edildi. Elim olaydan 5 gün sonra muhtarlık vekaleti Alamcı'ya verildi

Çetince'de yaklaşık 2,5 ay boyunca görev yapan Muhtar Ayşe Adıgüzel ise 15 Ağustos 2019 tarihinde iki tarafın konuşması ve barışmasını sağlamak için gittiği ev önünde, Orhan Aydoğmuş ve Ayşe Aydoğmuş ile birlikte olduğu sırada Ramazan Duyan tarafından öldürüldü.

Talihsiz olayda muhtarın vefat etmesi üzerine, elim olaydan yaklaşık 5 gün sonra 2.Aza olarak görev yapan Mehmet Ali Almacı'ya vekaleten muhtarlık mazbatası verildi.