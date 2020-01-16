Bu İkisini Türk Halkı Çok Sevdi

Wilma Elles ve Meryem Üzerli Türkiye'ye yerleşerek, oyunculuğu ile gösterdikleri başarıdan dolayı Türk izleyicisinin büyük sevgisini kazandı.

Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi ile türk halkının büyük hayranlık duyduğu ünlü oyuncu Wilma Elles daha sonra gösterdiği birçok dizi ve sinema oyunculuğu ile Türk halkının büyük beğenisini kazanmasına neden oldu. Büyük iş adamıyla evlenip ayrılan ve çocukları olan Wilma Elles şimdi de işinde gösterdiği başarısı özel hayatında da temkinli davranarak örnek bir oyuncu olduğunu ispatladı.

Meryem üzerli ise Muhteşem Yüzyıl' da Hürremi oynayarak büyük bir başarı elde ederken, oynadığı dizilerde de Türk halkının Türk izleyicisinin de gönüllerinde taht koydu. Bu iki Alman oyuncunun Türk halkının büyük beğenisini kazandı.