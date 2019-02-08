Avrupa ve Anadolu da Türkü ve şiiri harmanlayarak yorumlayan ikili İbrahim Dizlek ve Eda Doğanay.
Son yıllarda internette en çok dinlenen şair olma özelliğine sahip, İbrahim Dizlek sosyal projeleri ile de adından söz ettirmiş bir isim. Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele etmesi bu anlamda tiyatro oyunlarında yer alması ve halk ile devamlı iletişimde olması çok büyük önem taşıyor. Eda doğanay rahmetli bestekar Ozan Seyfi Doğanay'ın kızıdır, muhteşem bir sese sahip olan Eda Doğanay müzik konusunda Hem alaylı Hem de eğitimli bir sanatçıdır.
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"Düşme şiiri" ile büyük çıkış yakalayan İbrahim Dizlek şimdi Eda Doğanay ile yaptığı düetle "Son durumum" adlı şiirle adlarından söz ettirmeye devam ediyor.
Avrupa ve Anadolu da Türkü ve şiiri harmanlayarak yorumlayan ikili İbrahim Dizlek ve Eda Doğanay.
Etiketler: eda doğanay, ozan seyfi, ibrahim dizlek
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Bu ikili çok sevildi"Düşme şiiri" ile büyük çıkış yakalayan İbrahim Dizlek şimdi Eda Doğanay ile yaptığı düetle "Son durumum" adlı şiirle adlarından söz ettirmeye devam ediyor.
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- 16:12 - Erdoğan'a bir hediye daha
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- 14:51 - Defne kimden kaçtı
- 14:39 - Hülya gazetecilere espri yaptı
- 14:21 - Biri bugün doğdu Biri bugün öldü
- 13:26 - 45 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
- 13:16 - Bulunan ceset'in Sala'ya ait olduğu açıklandı
- 13:08 - Ziraat odası başkanı arabasından ölü bulundu
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