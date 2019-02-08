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Bu ikili çok sevildi

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Bu ikili çok sevildi
"Düşme şiiri" ile büyük çıkış yakalayan İbrahim Dizlek şimdi Eda Doğanay ile yaptığı düetle "Son durumum" adlı şiirle adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Avrupa ve Anadolu da Türkü ve şiiri harmanlayarak yorumlayan ikili İbrahim Dizlek ve Eda Doğanay.
Son yıllarda internette en çok dinlenen  şair olma özelliğine  sahip, İbrahim Dizlek sosyal projeleri ile de adından söz ettirmiş bir isim. Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele etmesi bu anlamda  tiyatro oyunlarında yer alması ve halk ile devamlı iletişimde olması çok büyük önem taşıyor. Eda doğanay rahmetli bestekar  Ozan Seyfi Doğanay'ın kızıdır, muhteşem bir sese sahip olan Eda Doğanay müzik konusunda Hem alaylı Hem de eğitimli bir sanatçıdır. 

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