Bu Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı?

Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? yanıtlarının bugün gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından belirlenmesi bekleniyor.

Türkiye'nin corona virüs ile mücadele kapsamında elde ettiği olumlu tablonun ardından ''Yeni normale'' adım atılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu durumu ''Kontrollü sosyal hayat'' olarak adlandırmıştı.

30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına Haziran ayında son verilmesi hedefleniyor açıklamasında bulunmuştu.

Ancak kesin kararın gerçekleşecek kabine toplantısının ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Ankara'dan yansıyan bilgiler ise halen 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat yasağının 30-31 Mayıs hafta sonunda da şehirlerin çoğunda devam edeceği yönünde. Bu 15 şehirden bazılarında ise sokağa çıkma ve seyahat yasağının kaldırılması bekleniyor.