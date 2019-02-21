Bu haberi yaqpan namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir

Katıldığı bir doğum günü partisinde evli şarkıcı Berkay ile yakınlaştıkları iddia edilen Ece Erken, sunuculuğunu üstlendiği "Söylemezem Olmaz" canlı yayınında çıkan haberlere çok sert tepki gösterdi.

Şarkıcı Berkay ile sunucu Ece Erken'in katıldıkları doğum günü partisinde yakınlaştıkları iddiası büyük şaşkınlıkla karşılandı. Sunucu Ece Erken, Beyaz TV'de sunuculuğunu üstlendiği "Söylemezsem Olmaz" canlı yayınında "100 kişinin 10'u gazeteciydi. Ben bu kadar salak mıyım? Ben bu kadar iffetsiz, namussuz muyum? Ben değilim ama bu haberi yapan namussuzdur. Bu haberi yazan şerefsizdir, haysiyetsizdir." ifadeleriyle çıkan haberlere tepki gösterirken Eylem İpek'i işaret ederek oldukça sert açıklamalarda bulundu.