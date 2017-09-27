Şimşekler birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde art arda çakan şimşekler hem korkuttu, hem büyüleyici görüntüler oluşturdu.
- BIST 103.929
- Altın 147,321
- Dolar 3,5490
- Euro 4,1819
- İstanbul 19 °C
- Ankara 11 °C
- Irak Türkmen Cephesi: 15 yıldır bağırdık, çağırdık
- Yine maganda kurşunu!.. Biri hamile iki kadın yaralı!
- Ukrayna'da patlama şoku! On binlerce kişi tahliye ediliyor...
- O fotoğrafları çeken muhabir hakkında flaş karar
- 4 trilyon dolarlık vana Türkiye'de
- Ümraniye'de dehşet anları kamerada
- Bu görüntüler istanbul'da dün gece çekildi!
- Kral Selman'dan Suudi kadınlara müjde!
- ABD/Nauert: Erdoğan'ın sözleri hakkında yorum yapmayacağım
- Gaz dolum tesisinde patlama
- Son dakika... Trump'tan Kuzey Kore kararı!
- Sağanak yağış Tekirdağ'da etkili oldu
- Köylüler polisi ve jandarmayı aradı... Kars'ta göktaşı düştüğü iddiası
- Göksel Gümüşdağ'dan 'başkanlık' açıklaması
- Mavi liste ile aranıyordu, yakalandı!
Bu görüntüler istanbul'da dün gece çekildi!
İstanbul'da gece gökyüzünü şimşekler aydınlattı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Irak Türkmen Cephesi: 15 yıldır bağırdık, çağırdıkIRAK Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından yapılan referandumun sonuçlarının önceden belli olduğunu öne sürerek, "Bu bölgede gerçekleşen bir proje vardır. Bu proje artık hayata geçmiştir.
Yine maganda kurşunu!.. Biri hamile iki kadın yaralı!ADANA'da hamile olan 26 yaşındaki Bahar Karakaya ve komşusu Fatma Katılmış, sokakta yürüdükleri sırada magandaların av tüfeği ile rast gele açtığı ateş sonucu yaralandı.
Ukrayna'da patlama şoku! On binlerce kişi tahliye ediliyor...Ukrayna'nın Vynnytsya bölgesinde bir askeri mühimmat deposunda başlayan yangın ve yaşanan şiddetli patlamalar nedeniyle bölgeden 24 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Ukraynalı yetkililer bölgede hava trafiğinin kapatıldığını duyurdu.
O fotoğrafları çeken muhabir hakkında flaş kararBodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘hayâsızca hareket’ suçundan dava açtığı Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’nın kamuoyunda büyük tepki uyandıran görüntüleriyle ilgili yeni bir karar daha verdi.
4 trilyon dolarlık vana Türkiye'deMusul ve Kerkük’teki yaklaşık 4 trilyon dolar değerindeki petrolün çıkış kapısı Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak yönetimine “Vana bizde” uyarısını yaptı.
FOTO GALERİ
- 10:20 - Irak Türkmen Cephesi: 15 yıldır bağırdık, çağırdık
- 10:15 - Yine maganda kurşunu!.. Biri hamile iki kadın yaralı!
- 10:09 - Ukrayna'da patlama şoku! On binlerce kişi tahliye ediliyor...
- 10:04 - O fotoğrafları çeken muhabir hakkında flaş karar
- 09:57 - 4 trilyon dolarlık vana Türkiye'de
- 09:50 - Ümraniye'de dehşet anları kamerada
- 09:46 - Bu görüntüler istanbul'da dün gece çekildi!
- 09:44 - Kral Selman'dan Suudi kadınlara müjde!
- 09:40 - ABD/Nauert: Erdoğan'ın sözleri hakkında yorum yapmayacağım
- 22:48 - Gaz dolum tesisinde patlama
- 22:45 - Son dakika... Trump'tan Kuzey Kore kararı!
- 22:41 - Sağanak yağış Tekirdağ'da etkili oldu
- 22:39 - Köylüler polisi ve jandarmayı aradı... Kars'ta göktaşı düştüğü iddiası
- 22:30 - Göksel Gümüşdağ'dan 'başkanlık' açıklaması
- 22:27 - Mavi liste ile aranıyordu, yakalandı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim