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Bu görüntüler istanbul'da dün gece çekildi!

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Bu görüntüler istanbul'da dün gece çekildi!
İstanbul'da gece gökyüzünü şimşekler aydınlattı.

Şimşekler birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde art arda çakan şimşekler hem korkuttu, hem büyüleyici görüntüler oluşturdu.

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