Bu Gece Zam Geliyor..!

Petrol fiyatlar ve döviz kurlarında gelişmelere bağlı olarak, motorinin litresine, bu gece yarısı 11-13 kuruş zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "24 Şubat Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 11-13 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.