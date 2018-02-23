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Bu Gece Zam Geliyor..!

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Bu Gece Zam Geliyor..!
Petrol fiyatlar ve döviz kurlarında gelişmelere bağlı olarak, motorinin litresine, bu gece yarısı 11-13 kuruş zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "24 Şubat Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 11-13 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.

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