Bu gazeteci kim?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in sunduğu magazin programında başına gelenleri anlatan Gonca Sağlam’ın suçlamalarının derhal soruşturulması gerektiğini belirtti.

'İstanbul Cumhuriyet savcılarının dikkatini çekmek istedim.' diyen Habertürk yazarı Sevilay Yılman, gündemde çok fazla yer almayan bir magazin olayını bugünkü köşesinde paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa'ya konuk olan Gonca Sağlam'ın iddialarının araştırılması gerektiğine vurgu yapan Yılman, "O şantajı yapan gazeteci bulunup, bunu tüm Türkiye’ye duyurmalı!" dedi.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Ceceli ve eski eşi Sinem Gedik olayına benzer bir olay yaşanmış. Eski manken Ebru Şallı’nın sevgilisi Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam’ın ortaya attığı iddiaya göre, o da Sinem Gedik gibi bir şantaja maruz kalmış. Gonca Sağlam’ın suçlamaları derhal soruşturulmalı!

İddiasına göre baygınken yatak odasında çekilen çıplak görüntüleri ile kendisine alenen şantaj yapılmış. Star TV’den aradıklarını söyleyen birilerinin; 'Elimizde çok fena görüntülerin var. Yayınlamayacağız tabii ama haberin olsun!' dediklerini söyleyen Gonca Sağlam, bunun kaynağının eski eşi olduğuna kanaat getirip, eski eşine tehdit ve şantaj davası açmış!"

İşte Sevilay Yılman'ın bugünkü yazısından "Savcılık sormalı: Star TV’den o telefonu kim açtı?" başlıklı o bölüm:

Gazeteci ve yorumcu olarak elbette ki önceliğim iç siyasette neler olup bittiğini takip etmek ama bu geri kalan alanlarda da neler olup bittiğini bilmeme gerek yok anlamına gelmiyor.

Özellikle kamuoyunun da büyük merakını cezbeden magazin haberlerini okuyorum elimden geldiğince.

Geçen hafta internette dolaşırken gördüm. Ve bu olay dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet savcılarının dikkatini çekmek istedim.

Çok fazla yer almadı gündemde ama okuduğuma göre Mustafa Ceceli ve eski eşi Sinem Gedik olayına benzer bir olay yaşanmış.

Eski manken Ebru Şallı’nın sevgilisi Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam’ın ortaya attığı iddiaya göre, o da Sinem Gedik gibi bir şantaja maruz kalmış.

Teve2’de yayımlanan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in sunduğu magazin programında başına gelenleri anlatan Gonca Sağlam’ın suçlamaları derhal soruşturulmalı!

İddiasına göre baygınken yatak odasında çekilen çıplak görüntüleri ile kendisine alenen şantaj yapılmış. Star TV’den aradıklarını söyleyen birilerinin; "Elimizde çok fena görüntülerin var. Yayınlamayacağız tabii ama haberin olsun!" dediklerini söyleyen Gonca Sağlam, bunun kaynağının eski eşi olduğuna kanaat getirip, eski eşine tehdit ve şantaj davası açmış!

Dava ne aşamada bilmiyorum ama bu dava harici başka birşey daha olmalı! Savcılık derhal bir soruşturma başlatmalı ve eğer gerçekten Gonca Sağlam’ın iddiası doğruysa da o şantajı yapan gazeteci bulunup, bunu tüm Türkiye’ye duyurmalı!

Ayrıca bir dip not: Magazin basınında büyük emeklerle, çok büyük titizlikle görev yapan dürüst, namuslu onlarca arkadaşımız var. Bu tür söylentiler, yani magazinciler tarafından şantaj yapıldığı yönündeki söylentiler ayyuka çıktıkça kahrolan bu arkadaşlarım adına savcılıktan bu soruşturmayı başlatmasını bekliyorum.

Hiç kimsenin, nerede çalışırsa çalışsın, ne halt olursa olsun gazeteciliği bu şekilde kirletmeye hakkı yoktur!

Sevilay YILMAN / Habertürk