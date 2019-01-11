Bu fotoğraf çok tıklandı

Hülya Avşar son dönem de paylaştığı bu seksi fotoğrafı sosyal medya da çok tıklandı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar instagram ve twitter'ı en çok kullanan ünlülerden biri. Kendi yazlığında çektirdiği bu güzel resmi instagramda paylaşınca çok beğeni kazandı.