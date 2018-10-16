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Bu cezalarla trafik düzelmez!

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Bu cezalarla trafik düzelmez!
Uğur Güneri yazdı...

Her yıl yüzlerce insanımız yaralanıyor, hayatını kaybediyor trafik kazalarında… Maddi hasar kayıpları da yüz binlerce lira… 
Trafik magandaları, canavarları azalacağına giderek, artıyor… Ana yollar bitti, şimdi tünelleri kapatıyorlar…Araç kullanırken sızan sarhoş, uyuşturucu müptelaları hemen her gün ekranda…
Çözüm; elbette cezaların caydırıcı olmasında… 
Gelin şimdi son hazırlanan trafik cezalarına bir göz atalım. Bakalım ne kadar caydırıcı?
Aracın muayenesi yoksa cezası 235 tl… 
Allah Allah… Aracın muayenesi yoksa; frenleri tutmuyor, stop lambaları, sinyalleri, farları yanmıyor olabilir…Yani here türlü kazaya davetiye çıkarıyor, cezası ise komik!...
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 lira… 
Tam komedi… Her yıl onlarca, yüzlerce kaza oluyor, kırmızı da geçme yüzünden… Bas 235 tl’yi geç kırmızı da oh ne ala!...
Uyuşturucu kullanan sürücüye verilecek ceza 5.167 tl. 
Yahu insaf… TCK’ya göre zaten suç… Adı üstünde insanı uyuşturuyor, vücut ve beyin fonksiyonları anormalleşiyor. Ve bu durumda okul servisi , minibüs ya da otomobil kullanmanın cezası sadece 5 bin tl. Yok böyle yağma…

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