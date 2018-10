Bu cezalarla trafik düzelmez!

Uğur Güneri / Yazar

Her yıl yüzlerce insanımız yaralanıyor, hayatını kaybediyor trafik kazalarında… Maddi hasar kayıpları da yüz binlerce lira…

Trafik magandaları, canavarları azalacağına giderek, artıyor… Ana yollar bitti, şimdi tünelleri kapatıyorlar…Araç kullanırken sızan sarhoş, uyuşturucu müptelaları hemen her gün ekranda…

Çözüm; elbette cezaların caydırıcı olmasında…

Gelin şimdi son hazırlanan trafik cezalarına bir göz atalım. Bakalım ne kadar caydırıcı?

Aracın muayenesi yoksa cezası 235 tl…

Allah Allah… Aracın muayenesi yoksa; frenleri tutmuyor, stop lambaları, sinyalleri, farları yanmıyor olabilir…Yani here türlü kazaya davetiye çıkarıyor, cezası ise komik!...

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 lira…

Tam komedi… Her yıl onlarca, yüzlerce kaza oluyor, kırmızı da geçme yüzünden… Bas 235 tl’yi geç kırmızı da oh ne ala!...

Uyuşturucu kullanan sürücüye verilecek ceza 5.167 tl.

Yahu insaf… TCK’ya göre zaten suç… Adı üstünde insanı uyuşturuyor, vücut ve beyin fonksiyonları anormalleşiyor. Ve bu durumda okul servisi , minibüs ya da otomobil kullanmanın cezası sadece 5 bin tl. Yok böyle yağma…

Lami cimi yok… Hatalı sollayan, ışık ihlali yapan, alkol uyuşturucu kullanan, hız sınırını çok fazla aşan, her koşulda trafiği tehlikeye atanlara (özelikle hafriyat kamyonları) 20-30 bin tl gibi ağır cezalar verecek, suçun durumuna göre içeri atacaksın… Bakın bakalım trafik anarşisi nasıl bıçak gibi kesiliyor…

DİYANET’İN DİKKATİNE

Cinsellikle, mezhep ile ilgili antika açıklamalar yapan diyanet, evde kedi köpek beslenmesine karşı çıkmış…

Acaba Peygamberimiz ile ilgili anlatılan hikayelerden haberleri var mı:

Sahabeler birgün Resûl-ü Ekrem’e yaşlıca bir zatı göstererek “Pis kedileri toplayıp kulübesinde bakıyor!” demişler. Bir gün sokakta görmüş, bu zât bir kedi yavrusu bulmuş. Resûl-ü Ekrem birşey söyler diye, kediyi hemen hırkasının içine saklamış. Resûl-ü Ekrem kendisine, hırkanın altında ne sakladın demiş. Hırkayı açmış küçük bir kedi yavrusu.

Resûl-ü Ekrem yavruyu sevmiş, okşamış, ve o zâta:

“Ebu Hureyre: Sen kedi babasısın” demiş.

Bir gün bir sohbetde Resûlullah efendimiz:

“Kediyi sevmek imandandır.” Demiş…

Bir hikaye daha…

Peygamberimiz bir sefer dönüşü yavru kediyi sahiplenerek adını Müezza koymuş.

Hz. Muhammed, kedisi Müezza’yı o kadar çok severmiş ki, Müezza bir gün sedirde oturan Hz. Muhammed’in giysisinin ucunda uyuya kalmış. Her kedi dostu gibi uyuyan bu güzelliğe kıyamayan Hz. Muhammed, Müezza’yı uyandırmaktansa giysisinin ucunu usulca keserek kalkmayı tercih etmiş…

GÜNÜN BULMACASI

