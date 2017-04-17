Ünlü oyuncu Seda Tosun, ayrıldığı sevgilisi galerici Gökhan Seven'in yaptığı açıklamalara Haber Konseyi aracılığıyla cevap verdi.

BU BİR ACIMASIZ İFTİRADIR

Ünlü oyuncu Seda Tosun, galerici sevgilisi Gökhan Seven’den olaylı bir şekildi ayrıldı. Gökhan Seven, ‘’Sürekli benden para istiyor,ev kirasını ben ödüyordum,ilişkimiz maddiyata dayalıydı’’ diyerek terketti. Mucize filmi ile tanınan ve Kertenkele dizisinde başarılı performansıyla beğeni toplayan oyuncu Tosun, olayın perde arkasını Haber Konseyi ekibine anlattı:. Seda Tosun ‘’Açıklamama başlamadan önce magazinci arkadaşlarımın böyle bir haberi bana sormadan yapması beni rahatsız ettiğini dile getirmeliyim. 2 yıl önce arkadaşlarım aracılığıyla tanıdığım biriydi, hiçbir samimiyetimiz yoktu.İki senedir benimle sevgili olmak isteyen biriydi ve hiçbir zaman şans vermedim. Yakın bir zamanda ilişkimiz başladı, sadece 3 hafta sürdü. Bu ilişki zarfında kendisi İzmir’de yaşadığı için çok fazla görüşemedik. Ben buna ilişki bile diyemem çünkü çok az zaman geçirdik ve bu zamanda zaten sürekli ayrılıp barışıyorduk. Çok az görüştük.’’ifadelerini kullanarak Gökhan Seven’in tanışma olaylarını yalanladı.

AYRILIK KARARIMI HAZMEDEMEDİ, NUMARASINI ENGELLEDİM

Güzel oyuncu Gökhan Seven’in ‘’Seda Tosun’un bana göre biri olmadığını anlayınca terk ettim’’ açıklamasını ise; ‘’ En son ayrılma nedenim de ; ona ayrılıyorum dediğimde kendini gözümün önünde doğradı. Bütün vücudu kesikler içindeydi, kendini darp etti. Bu durum beni çok sarstı,psikolojim darmaduman olmuştu. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşmıştım. Barışmam için kendini doğrayan biri, bana da şiddet uygulayabilirdi ve bu düşüncem ayrılma kararımı fazlasıyla destekledi. Defalarca beni aramaya başladı, numarasını engelledim fakat hala arkadaşlarımı rahatsız ediyor. Barışmak istemiyorum.’’ Açıklamasıyla yalanladı.

MADDİ AÇIDAN KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLİM

Başarılı oyuncu Gökhan Seven’in maddiyata dayalı iftiralarına ise ‘’Geçmişte birçok güzel işte yer aldım ve şuanda da görüşmekte olduğum birçok proje var. Bana demiş ki ; kirasını ben ödüyorum. Benim hiçbir zaman maddi ihtiyacım olmadı. Kendi maddi durumum zaten herşeye el veriyor. Benim işim var,altın gibi mesleğim var. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum. Kaldı ki aramızda hiçbir zaman ondan para istiyecek kadar bir samimiyetim olmadı. Ben ondan önce ve sonra da kendi maddi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabilecek birisiyim. ‘’ yanıt verdi.

HER ZAMAN OYUNCU BİR SEVGİLİM OLSUN DEMİŞTİ

Seda Tosun, galerici Gökhan Seven ile aralarında geçen bir diyaloğu ise şöyle anlattı. Gökhan Seven’in bir gün oyuncu sevgilim olsun istiyordum ve sen benim sevgilim oldun sözlerini anlatan Seda Tosun; Gökhan Seven’in güzel oyuncudan İnstagram uygulamasında galerisinin fotoğraflarını paylaşmasını istediğini açıkladı. Güzel oyuncu bu istekleri her zaman geri çevirdi ve ‘’Sürekli İnstagram’da reklamını yapmamı istedi, daha büyük bir galeriye ulaşmak için beni kullanmak istiyordu ama ben bu oyunlara gelmedim,alkolik ve saplantılı biri olduğu için korkuyorum’’ açıklamasını yaptı.

BASINA YALAN SÖYLEYELİM BARIŞTIK DİYELİM

Gökhan Seven son bir haftadır güzel oyuncuyu telefonuyla rahatsız etti. Açıklamalarına devam eden Güzel Oyuncu ‘’ Son günlerde beni hala arıyor ve basına yalan söylememi istiyor. Kendisi reklam yapmak istedi fakat kendisini rezil etti. Para kaybetmeye devam ediyormuş ve magazini kullanarak gelirini arttırmak istiyor. Ben işadamıyım bu durum benim hayatımı mahvediyor; basına açıklama yap ve bizim barıştığımızı söyle gibi tehditler savuruyor. Beni sürekli hakkında yalan haber yaparım,sana dava açarım, iş hayatımda büyük kayıplar yaşadım, rezil oluyorum, basına yalan söyle ve benim iş hayatımı kurtar diye tehdit ediyor. Hata yaptığını anladı ve bu yüzden uzlaşmak istiyor ama yine basına yalan söyleyerek bir uzlaşma asla sağlayamayız.’’ Açıklamasını yaptı.

İLİŞKİLERİMİN DİLLENMESİNİ İSTEMİYORUM,HUZUR İSTİYORUM

Güzel oyuncu her zaman aşklarını basından uzakta yaşamayı tercih ettiğini söylerken, artık huzur istediğini dile getirdi. ‘’İlişkilerimin dillenmesini istemeyen bir kadınım, normalde utangaç biriyim açıklamalarını yaparken, böyle talihsiz bir olayın beni bulmasına anlam veremiyorum ,ben sadece huzur,mutluluk istiyorum. İşimle gündeme gelmek istiyorum, bu olaylar işimi gölgelememeli’’ ifadelerini kullandı.

HAKAN KANBUROĞLU