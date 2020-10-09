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Bu belge gerçek mi?

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Bu belge gerçek mi?
SBK Holding Yönetim Kururlu Başkanı Korkmaz haklarında çıkan haberi yalanladı. Bu konuda savcılığa basvurduğunu belirten Korkmaz, bu haberi yapan internet sitelerine dava açtığını söyledi.

Airport Haber'in haberine göre havacılık sektörünün de yakından tanıdığı ve Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet Havayolları'nın da son sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz'ın tüm şirketleri için el konulma kararı çıktığı söylendi.

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.

'Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

KİNGSTON KARDEŞLER SBK'YI ADRES GÖSTERMİŞTİ!

2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı.

Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Aslan Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen ve 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla SBK'ya ait mal varlıklarına el konuldu.

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