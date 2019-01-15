Bu asansöre binince halvet olur mu?

Uğur Güneri / Yazar

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, geçen yıl yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam’a göre "halvet" şartlarının oluşacağı yönünde bir fetva vermiş, katlar arasında malum "halvet" şartlarının birkaç dakika içerisinde yaşanabileceğini belirtmişti...

Her zamanki gibi ortalık karışmış, her konuda olduğu gibi bu konuda da ikiye ayrılmıştı toplum...

Bu konu durduk yerde gelmedi elbette aklıma... Tuba Ünsal isimli popüler kadınımızın , asansörde verdiği bu pozu görünce hatırlatayım dedim...